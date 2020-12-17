Пропал человек: в Гродно ищут 16-летнюю девушку









Обстоятельства исчезновения: 10 декабря девушка ушла из общежития на улице Гая, 2А, в котором проживает, и не вернулась.

До настоящего времени о ее местонахождении нет информации.





Приметы пропавшей: выглядит на свой возраст, рост около 155 сантиметров, телосложение плотное, длинные рыжие волосы.

В день исчезновения девушка была в темном пальто до колена и темных полуботинках.

Располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой просят позвонить в ПСО «ЦентрСпас» или милицию по телефонам, указанным в ориентировке.



