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Пропал человек: в Гродно ищут 16-летнюю девушку

17.12.2020 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно милиция и волонтеры ищут 16-летнюю девушку, пропавшую на прошлой неделе.



Обстоятельства исчезновения: 10 декабря девушка ушла из общежития на улице Гая, 2А, в котором проживает, и не вернулась. 
До настоящего времени о ее местонахождении нет информации.

Приметы пропавшей: выглядит на свой возраст, рост около 155 сантиметров, телосложение плотное, длинные рыжие волосы.
В день исчезновения девушка была в темном пальто до колена и темных полуботинках.
Располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой просят позвонить в ПСО «ЦентрСпас» или милицию по телефонам, указанным в ориентировке.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно милиция и волонтеры ищут 16-летнюю девушку, пропавшую на прошлой неделе.
 
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