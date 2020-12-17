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Свыше 22 тысяч: биткоин побил абсолютный рекорд

17.12.2020 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сейчас общая стоимость рыночной капитализации биткоина равняется свыше 404,26 миллиарда долларов.

Рынок криптовалюты быстро растет.

Цена самой популярной криптовалюты обновила исторический максимум, превысив 22 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Так, за последние 24 часа биткоин подорожал на 12,69% и на утро четверга, 17 декабря, на пике стоил 22 148 долларов, пишет korrespondent.net

Сейчас общая стоимость рыночной капитализации биткоина равняется свыше 404,26 миллиарда долларов. Его доля занимает более 63% всего глобального рынка криптовалют.

Стоимость криптовалюты резко выросла в последние недели. Еще в начале октября биткоин стоил около 11 тысяч долларов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сейчас общая стоимость рыночной капитализации биткоина равняется свыше 404,26 миллиарда долларов.
 
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