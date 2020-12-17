Европарламент намерен направить делегацию в Беларусь для оценки потребностей общества

"Мы направим делегацию в Беларусь в начале следующего года и организуем также другие инициативы. Хотел бы отметить, что Европейский парламент должен, в частности, поддержать просьбу о проявлении реальной солидарности ЕС с белорусским народом", - сказал глава ЕП на пресс-конференции в среду в Брюсселе после вручения премии им. Андрея Сахарова представителям белорусской оппозиции.





"И мы хотим добиваться, чтобы остальные институты Европейского союза тоже действовали решительным образом. Такова задача Европейского парламента", - добавил Сассоли.





Отвечая на уточняющий вопрос, он пояснил, что ЕС находится в процессе определения своей ответственности по отношению к Беларуси. Этому должна способствовать миссия на месте. При этом глава ЕП не стал вдаваться в подробности, сославшись на то, что направление такой делегации в Беларусь находится на организационной стадии. Сассоли предположил, что это вопрос ближайших недель или месяцев.





В настоящий момент в ЕП изучают логистику предстоящей миссии. Несмотря на трудности такой поездки, вызванные, в частности, эпидемиологическими условиями, Европарламент намерен отправить делегацию вместе с представителями других институтов ЕС, чтобы оценить потребности белорусской общественности.





пишет interfax.by По мнению Сассоли, вручение белорусской оппозиции премии им. Андрея Сахарова означает, что ЕС хочет поддержать оппозицию не только словами. Это знак правительству страны о том, что политические заключенные должны быть освобождены,interfax.by





"Это призыв, который будет сопровождаться конкретными действиями", - пообещал председатель Европейского парламента.



