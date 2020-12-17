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Средства от премии Сахарова пойдут пострадавшим белорусам - пресс-служба Тихановской

17.12.2020 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Средства от премии имени Андрея Сахарова, которую вручили белорусской оппозиции, пойдут на помощь пострадавшим белорусам, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.



"Это премия белорусскому народу, так что в любом случае все деньги пойдут на помощь пострадавшим и репрессированным", - подчеркнули в пресс-службе.

Там также прокомментировали вчерашнее выступление Тихановской в Европарламенте. Экс-кандидат заявила, что надо "устранить визы для белорусских граждан, которые едут в ЕС". 

"Речь шла об отмене виз для беларусов - то есть о безвизовом въезде для беларусов в ЕС", - подчеркнули в пресс-службе.

Группа белорусских оппозиционеров стала лауреатами премии им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год. Премию получат инициаторы Координационного совета белорусской оппозиции - бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, а также активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало. Кроме того, в число белорусских лауреатов вошли оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

Премия им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.
 
 
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Средства от премии имени Андрея Сахарова, которую вручили белорусской оппозиции, пойдут на помощь пострадавшим белорусам, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в...
 
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