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В Гомеле завершено расследование дела в отношении троих участников массовых беспорядков
Источник материала: Навiны
По версии следствия, 28-летний житель Гомельского района изготовил два «коктейля Молотова», перевез их в центр города и спрятал.
Вечером 10 августа он приехал в областной центр, где «подыскал исполнителей своего преступного плана — 25-летнего жителя Добруша и 16-летнего гомельчанина».
Молодые люди увидели на проезжей части милицейский автомобиль и условились осуществить задуманное. Как только правоохранители направились к ним, они стали убегать и житель Добруша бросил в сторону сотрудников милиции «коктейль Молотова».
Ко всем фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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По версии следствия, 28-летний житель Гомельского района изготовил два «коктейля Молотова», перевез их в центр города и спрятал.
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