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В Гомеле завершено расследование дела в отношении троих участников массовых беспорядков

17.12.2020 10:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По версии следствия, 28-летний житель Гомельского района изготовил два «коктейля Молотова», перевез их в центр города и спрятал.

Вечером 10 августа он приехал в областной центр, где «подыскал исполнителей своего преступного плана — 25-летнего жителя Добруша и 16-летнего гомельчанина».

Молодые люди увидели на проезжей части милицейский автомобиль и условились осуществить задуманное. Как только правоохранители направились к ним, они стали убегать и житель Добруша бросил в сторону сотрудников милиции «коктейль Молотова».

Ко всем фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
 
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По версии следствия, 28-летний житель Гомельского района изготовил два «коктейля Молотова», перевез их в центр города и спрятал.
 
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