По полочкам. За что и как у родителей могут отобрать ребенка?

1. Почему мы об этом говорим? За участие в акциях протеста у белорусов могут отобрать несовершеннолетних детей, чтобы перевести их на гособеспечение. Социальные расследования в отношении конкретных семей уже ведутся . При этом Генпрокуратура отмечает , что «забрать ребенка не является целью государства, цель — защитить ребенка». 2. Перевод ребенка на гособеспечение — это вообще как? Другими словами, ребенка могут поместить в том числе в интернат, детский дом семейного типа, опекунскую или приемную семью. 3. Часто слышу аббревиатуру СОП, но объясните, что это такое — «социально опасное положение»? Если ребенок попадет в «неблагоприятную обстановку» (так сформулировано в законе), и сигнал об этом поступит в госорганы, они начнут спецрасследование, то есть станут изучать, в каких условиях живет и воспитывается ребенок. Делается этого для того, чтобы выяснить, находится ли ребенок в социально опасном положении. Если такой факт подтвердится, будет запущена процедура так называемого отобрания ребенка. Это крайний вариант развития событий, как и лишение родительских прав. 4. Механизм понятен, но есть ли какие-то критерии и показатели СОП? Да, они есть, и все четко названы в постановлении Совмина № 22 от 15 января 2019 года.

Первый критерий: родители не удовлетворяют основные жизненные потребности ребенка (например, не кормят его или не лечат). Второй критерий: родители не контролируют ребенка, из-за чего он привлекался к ответственности по линии правоохранительных органов. Третий: родители ведут аморальный образ жизни, что негативно влияет на ребенка. 5. А что именно считается аморальным образом жизни? Детализируя последний критерий СОП, правительство перечисляет пять статей КоАП . Это статья 9.1 (насильственные действия в отношении членов семьи), 17.1 (мелкое хулиганство), 17.3 (распитие спиртного), 17.4 (вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение), 17.5 (проституция), 17.8 (пропаганда насилия и жестокости).

То есть если родители привлекались к административке по этим статьям, их могут лишить родительских прав.

Статья КоАП 23.34 (нарушение порядка проведения или организации массовых мероприятий) в перечне отсутствует. 6. Кто имеет право сообщать, что ребенок попал в неблагоприятную обстановку? Это право есть у любого госоргана (организации) или гражданина, которые получили сведения о таких детях. При этом работники учреждений образования, здравоохранения, органов внутренних дел, иных госорганов несут дисциплинарную ответственность вплоть до освобождения от занимаемой должности, если они знали, но не сообщили о том, что родители ненадлежащим образом выполняют обязанности по воспитанию и содержанию детей. 7. Куда передается эта информация? В отдел образования по месту нахождения детей, комиссию по делам несовершеннолетних, орган опеки и попечительства, другие госорганизации, уполномоченные защищать права и законные интересы детей, по месту нахождения этих детей. 8. Что будет дальше? Информация об опасном положении детей передается в отдел образования, откуда она поступает в школу, детский сад или социально-педагогический центр. Собирается комиссия из представителей различных структур — учреждений образования, здравоохранения, РОВД, РОЧС, общественных организаций и объединений. Комиссия проводит соцрасследование — обследует условия жизни и воспитания ребенка и составляет акт. Этот акт затем рассмотрит совет профилактики учреждения образования по профилактике безнадзорности и правонарушений, после чего к делу подключиться районный координационный совет. Именно КС при райсполкоме может запустить процедуру признания ребенка находящимся в СОП, а затем ходатайствовать о том, что его нужно признать нуждающимся в госзащите. Если ходатайство будет удовлетворено, ребенка действительно могут отобрать у родителей. Вся эта процедура и сроки ее исполнения детально прописаны в правительственном постановлении № 22. 9. Родители могут как-то повлиять на госорганы, которые запускают механизм СОП? Государство не только не исключает родителей из этой процедуры, а наоборот, вовлекает их в нее. Родители должны будут не просто подписывать или не подписывать официальные бумаги, но предпринимать конкретные меры по устранению неблагоприятной ситуации, в которую попал их ребенок. И если им удастся исправить ситуацию, то есть они выполнят все рекомендации совета профилактики еще до заседания КС, то возможная процедура запуска СОП, а затем и отобрания ребенка будет прекращена. 10. Предположу самый худший вариант — ребенка отбирают. Кто принимает решение об этом? Три инстанции могут вынести такое решение — суд, орган опеки и попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних. Подробнее об этом можно прочесть в третьем разделе специальной памятки юристов. Обратите внимание, что если решение об отобрании принимает комиссия по делам несовершеннолетних, то причиной может послужить следующее основание: «Родители иным образом ненадлежаще выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, в связи с чем они находятся в СОП». Между тем понятие «воспитание детей», которое дано в статье 75 Кодекса о браке и семье, имеет весьма общий характер. И это, в свою очередь, дает возможность весьма широко трактовать «неисполнение обязанностей по воспитанию». 11. На этом весь ужас не заканчивается, ведь есть еще лишение родительских прав… Да, это так. Вопросу о лишении родительских прав посвящена статья 80 Кодекса о браке и семье. Здесь приведен исчерпывающий список причин, по которым это может произойти. В случае лишения прав родителям придется возмещать расходы на содержание ребенка, которого государство отобрало и перевело на свое обеспечение. Разумеется, получать пособия на детей они перестанут. Не обошлось здесь и без временного ограничения прав — они оговорены в декрете № 18 от 24 ноября 2006 года. Так, «бесправным» родителям нельзя отчуждать (продавать, дарить) недвижимость и автомобили, которые им принадлежат (пункт 12 декрета). Вместе с тем закон разрешает восстановить родителей в правах.