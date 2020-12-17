ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По полочкам. За что и как у родителей могут отобрать ребенка?

17.12.2020 10:07 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Государство отбирает ребенка у родителей не сразу — для этого существует сложная процедура с принятием ряда промежуточных решений. Для родителей главное — устранить причины, по которым их ребенок попал в неблагоприятные условия.

По полочкам. За что и как у родителей могут отобрать ребенка?

 

1. Почему мы об этом говорим?

За участие в акциях протеста у белорусов могут отобрать несовершеннолетних детей, чтобы перевести их на гособеспечение. Социальные расследования в отношении конкретных семей уже ведутся. При этом Генпрокуратура отмечает, что «забрать ребенка не является целью государства, цель — защитить ребенка».

2. Перевод ребенка на гособеспечение — это вообще как?

Другими словами, ребенка могут поместить в том числе в интернат, детский дом семейного типа, опекунскую или приемную семью.

3. Часто слышу аббревиатуру СОП, но объясните, что это такое — «социально опасное положение»?

Если ребенок попадет в «неблагоприятную обстановку» (так сформулировано в законе), и сигнал об этом поступит в госорганы, они начнут спецрасследование, то есть станут изучать, в каких условиях живет и воспитывается ребенок. Делается этого для того, чтобы выяснить, находится ли ребенок в социально опасном положении. Если такой факт подтвердится, будет запущена процедура так называемого отобрания ребенка. Это крайний вариант развития событий, как и лишение родительских прав. 

4. Механизм понятен, но есть ли какие-то критерии и показатели СОП? 

Да, они есть, и все четко названы в постановлении Совмина № 22 от 15 января 2019 года. 
Первый критерий: родители не удовлетворяют основные жизненные потребности ребенка (например, не кормят его или не лечат). Второй критерий: родители не контролируют ребенка, из-за чего он привлекался к ответственности по линии правоохранительных органов. Третий: родители ведут аморальный образ жизни, что негативно влияет на ребенка.

5. А что именно считается аморальным образом жизни?

Детализируя последний критерий СОП, правительство перечисляет пять статей КоАП. Это статья 9.1 (насильственные действия в отношении членов семьи), 17.1 (мелкое хулиганство), 17.3 (распитие спиртного), 17.4 (вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение), 17.5 (проституция), 17.8 (пропаганда насилия и жестокости). 
То есть если родители привлекались к административке по этим статьям, их могут лишить родительских прав. 
Статья КоАП 23.34 (нарушение порядка проведения или организации массовых мероприятий) в перечне отсутствует.

6. Кто имеет право сообщать, что ребенок попал в неблагоприятную обстановку?

Это право есть у любого госоргана (организации) или гражданина, которые получили сведения о таких детях.

При этом работники учреждений образования, здравоохранения, органов внутренних дел, иных госорганов несут дисциплинарную ответственность вплоть до освобождения от занимаемой должности, если они знали, но не сообщили о том, что родители ненадлежащим образом выполняют обязанности по воспитанию и содержанию детей.

7. Куда передается эта информация?

В отдел образования по месту нахождения детей, комиссию по делам несовершеннолетних, орган опеки и попечительства, другие госорганизации, уполномоченные защищать права и законные интересы детей, по месту нахождения этих детей.

8. Что будет дальше?

Информация об опасном положении детей передается в отдел образования, откуда она поступает в школу, детский сад или социально-педагогический центр. Собирается комиссия из представителей различных структур — учреждений образования, здравоохранения, РОВД, РОЧС, общественных организаций и объединений. Комиссия проводит соцрасследование — обследует условия жизни и воспитания ребенка и составляет акт.

Этот акт затем рассмотрит совет профилактики учреждения образования по профилактике безнадзорности и правонарушений, после чего к делу подключиться районный координационный совет. 

Именно КС при райсполкоме может запустить процедуру признания ребенка находящимся в СОП, а затем ходатайствовать о том, что его нужно признать нуждающимся в госзащите. Если ходатайство будет удовлетворено, ребенка действительно могут отобрать у родителей. 

Вся эта процедура и сроки ее исполнения детально прописаны в правительственном постановлении № 22.

9. Родители могут как-то повлиять на госорганы, которые запускают механизм СОП?

Государство не только не исключает родителей из этой процедуры, а наоборот, вовлекает их в нее. Родители должны будут не просто подписывать или не подписывать официальные бумаги, но предпринимать конкретные меры по устранению неблагоприятной ситуации, в которую попал их ребенок. И если им удастся исправить ситуацию, то есть они выполнят все рекомендации совета профилактики еще до заседания КС, то возможная процедура запуска СОП, а затем и отобрания ребенка будет прекращена.

10. Предположу самый худший вариант — ребенка отбирают. Кто принимает решение об этом?

Три инстанции могут вынести такое решение — суд, орган опеки и попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних. Подробнее об этом можно прочесть в третьем разделе специальной памятки юристов.

Обратите внимание, что если решение об отобрании принимает комиссия по делам несовершеннолетних, то причиной может послужить следующее основание: «Родители иным образом ненадлежаще выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, в связи с чем они находятся в СОП».

Между тем понятие «воспитание детей», которое дано в статье 75 Кодекса о браке и семье, имеет весьма общий характер. И это, в свою очередь, дает возможность весьма широко трактовать «неисполнение обязанностей по воспитанию».

11. На этом весь ужас не заканчивается, ведь есть еще лишение родительских прав…

Да, это так. Вопросу о лишении родительских прав посвящена статья 80 Кодекса о браке и семье. Здесь приведен исчерпывающий список причин, по которым это может произойти.

В случае лишения прав родителям придется возмещать расходы на содержание ребенка, которого государство отобрало и перевело на свое обеспечение. Разумеется, получать пособия на детей они перестанут.

Не обошлось здесь и без временного ограничения прав — они оговорены в декрете № 18 от 24 ноября 2006 года. Так, «бесправным» родителям нельзя отчуждать (продавать, дарить) недвижимость и автомобили, которые им принадлежат (пункт 12 декрета).

Вместе с тем закон разрешает восстановить родителей в правах.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государство отбирает ребенка у родителей не сразу — для этого существует сложная процедура с принятием ряда промежуточных решений. Для родителей главное —...
 
Новости дня
Новости разные
 
iOS 14 установлена на 81% смартфонов Apple
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика