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Жители Барановичей вышли на акцию в поддержку Игоря Лосика
Источник материала: Хартия'97
Жители Барановичей вышли на акцию в поддержку Игоря Лосика
Горожане вступились за своего земляка.
Акция под лозунгом «Свободу Игорю Лосику!» прошла в Барановичах.
Жители города поддержали своего земляка, признанного политзаключенным.
Видео акции опубликовал телеграм-канал
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Горожане вступились за своего земляка.
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