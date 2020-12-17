Источник материала: Хартия'97

«Кошелькам» узурпатора становится неуютно 17.12.2020, 9:49

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

На режим будут давить и западные санкции, и улица, и Москва.

17 декабря вступает в силу третий пакет санкций Евросоюза против властей Беларуси. На этот раз будут затронуты и компании, которые, по версии ЕС, спонсируют режим, пишет на сайте Naviny.by политический обозреватель Александр Класковский.

По данным брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Юзвяка, в черный список на этот раз попали 29 физических лиц и семь предприятий, 17 декабря это будет опубликовано в официальном журнале ЕС.

Насколько болезненным для Минска может оказаться усиление европейских санкций? Поддержит ли эту линию новая американская администрация?

Эксперт: эскалация Минску ничего не даст

«Альтернативные силы» предлагали в очередной пакет санкций ЕС большее число персоналий и компаний, отметил в комментарии для Naviny.by директор Института политических исследований «Политическая сфера» доктор политических наук Андрей Казакевич. По его прогнозу, если Минск не приступит к смягчению внутренней ситуации, то стоит ожидать разработки четвертого пакета санкций.

Афиллированный с режимом бизнес наверняка будет чувствовать себя все неуютнее.

Конечно, ручные белорусские «олигархи» не осмелятся бунтовать, требовать от властной верхушки каких-то уступок Западу, но сами возможности этих «кошельков» могут быть урезаны, что скажется на ресурсах режима.

Как поведет себя белорусское руководство в условиях, когда санкционное давление усиливается? До сих пор доминировала задиристая риторика. В частности, министр иностранных дел Владимир Макей грозил чувствительными ответными мерами.

«Эскалация Минску ничего не даст. Это не только потеря балансира в отношениях с Россией, но и прямые финансовые, экономические потери», — говорит Казакевич.

Вместе с тем протесты продолжаются. Народ заведен, и могут взвиться новые протуберанцы уличной активности. Так что у Лукашенко непростой выбор. Вроде как и пора хоть немного унять этот дикий репрессняк: обстоятельства поджимают, внешние игроки поддавливают. Но страшно и показать слабину.

«Раньше бывало, что в плане санкций у Европы замах на рубль, а удар на копейку. Сейчас в Брюсселе, кажется, настроены более решительно», — отметил в комментарии для Naviny.by минский аналитик-международник Андрей Федоров.

Он прогнозирует: если санкции ЕС окажутся в итоге достаточно серьезными, затронут основы подпитки режима, то Минск смягчит репрессивные практики, выпустит политзаключенных.

Да, белорусские власти обычно храбрятся, но на деле, например, санкции США против «Белнефтехима» в 2008 году оказались весьма болезненными, что мы увидели по реакции Минска, подчеркнул Федоров.

Это правда. Реакция Минска была такой бешеной, что до сих пор дипломатические миссии обеих стран работают без послов.

Комплекс факторов будет подтачивать режим

Как поведет себя на белорусском направлении команда Джо Байдена?

«Не стоит переоценивать геополитический фактор в политике США в отношении Беларуси. Сторонники такого подхода были в администрации Трампа. В администрации Байдена будут обращать больше внимания на права человека», — считает Казакевич. Но в целом он не ожидает проактивной политики Вашингтона в белорусском вопросе: скорее, Штаты будут следовать «в фарватере политики ЕС».

По мнению Федорова, при новой администрации давление США на режим Лукашенко будет усиливаться, Америка увеличит помощь гражданскому обществу Беларуси.

Чтобы ослабить это давление, белорусские власти, по прогнозу аналитика, попытаются вступить в переговоры с Вашингтоном. Причем для Минска козырем будет российская угроза, «других козырей просто нет», сказал Федоров.

Однако удастся ли белорусской дипломатии снова разыграть эту карту — большой вопрос. Всё это слишком уж напоминает притчу о пастушке, который злоупотреблял криком «Волки! Волки!»

В любом случае западное давление само по себе, конечно, не способно раскрошить систему Лукашенко. Но сейчас и Москва, похоже, не настроена безоговорочно его поддерживать, а тем более вкладывать в столь неперспективного партнера большие деньги.

Экономический ресурс его власти будет истончаться, а политическое давление со стороны недовольной части общества, скорее всего, не ослабнет. И в комплексе эти факторы будут неизбежно подтачивать режим.

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