Источник материала: Хартия'97

Белорусы активно переводят рубли в валюту Ирина Мурина, «Ежедневник»

17.12.2020, 9:39

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Доход в сравнении с докризисным временем уже снизился у 50% населения.

Центр экономических исследований BEROC в партнерстве с компанией SATIO провел опрос об уровне доходов белорусов и выяснил, на какой срок им хватит сбережений. Социологами были опрошены около тысячи человек в возрасте от 18 до 64 во всех регионах страны.

Основной фокус данной части исследования – это экономические последствия пандемии.

Социолог ИПМ Дарья Урбан отметила, что на первое место в ноябрьском опросе снова вышли опасения, связанные с пандемией.

«Респонденты указали, что опасаются роста количества зараженных (69%). И здесь сразу видна разница между сентябрем и ноябрем. В прошлом месяце опасения взлетели до уровня апреля-мая, – рассказала она в рамках проекта «Открытый диалог по экономическим реформам». – Среди личных опасений, основное – система здравоохранения не справится с нагрузкой. Впервые более 20% респондентов опасаются введения строгих карантинных мер».

Что касается экономической ситуации, большинство белорусов дают в целом негативный прогноз на ближайшие недели.

«Люди уверены в том, что ситуация ухудшится, что вырастут цены в магазинах и им придется экономить. Но примерно такие ответы люди давали во время всех волн исследования. Сильных изменений от месяца к месяцу не наблюдается», – отметила она.

Что происходит на рынке труда

Как показало исследование, люди не часто сталкиваются с тем, что кто-то из знакомых или родственников теряет работу (13,3%). Лишь 3,4% отметило, что они сами потеряли работу, сменило работу – 2,4%.

В основном же теряли работу белорусы, работающие в гостиничной и ресторанной сфере, а также в ИТ-отрасли. IT-компании начали терять сотрудников с сентября.

Уверены, что доход еще снизится

Согласно опросам, самое большое проседание доходов белорусы почувствовали в апреле.

Между тем, обратила внимание социолог, сегодня люди опасаются, что доход снизится в ближайшие месяцы либо останется прежним. Считает, что доход еще снизится, около 37% респондентов.

Дарья Урбан заметила, что по сравнению с докризисным временем, доход уже снизился у 50% населения. Наибольшее падение доходов ощутили работающие в отрасли образования, в сельском и лесном хозяйстве, а также и сфере ИТ.

Также выяснилось, что с падением доходов чаще сталкиваются на государственных предприятиях, чем на частных.

Среди основных причин падения доходов – изменение курса рубля к иностранной валюте и сокращение количества заказов.

«Важно, что в ноябре со снижением зарплаты и отменой повышения зарплаты столкнулось большее количество людей, чем в сентябре. Это говорит о том, что рынок труда чувствительно реагирует на происходящие изменения в экономике», – обратила внимание эксперт.

Она также заметила, что в основном белорусы теряли работу в апреле и мае, сейчас эта тенденция пошла на спад.

Сбережений хватит ненадолго

Согласно опросу, белорусы беспокоятся о своей финансовой безопасности. У 31,5% сбережений хватит меньше, чем на месяц, у 20,6% на один месяц. Только 7,6% заявили, что их сбережений хватит на полгода и дольше.

«Понятно, что чем выше уровень дохода у людей, тем на более длительное время хватит сбережений», – заметила Урбан.

Также отмечается, что в банках продолжают хранить сбережения лишь 5% населения. Начали хранить деньги только в валюте уже давно 20% респондентов. Всегда меняют рубли на валюту – 10,5%. Из-за последних событий перестали доверять национальной валюте и поменяли рубли на валюту также около 10% белорусов. Не меняют и не хотели менять рубли на валюту лишь 18,5 %.

К слову, нет сбережений почти у 44% населения.

Ирина Мурина, «Ежедневник»

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