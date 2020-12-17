ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почобут: Возможно, со Шкляровым заключили контракт и нынче он обслуживает Лукашенко

17.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Журналист Анджей Почобут прокомментировал интревью политтехнолога Виталя Шклярова, в которым бывший политзаключенный назвал Александра Лукашенко «невероятно умным», «крутым».

Почобут: Возможно, со Шкляровым заключили контракт и нынче он обслуживает Лукашенко

Высказывания Шклярова стали для многих неожиданностью: политзаключенный был осовобожден лишь после звонка главе Беларуси госсекретаря США Майка Помпео. Долгое время политтехнолог, вернувшийся в США, хранил молчание, а в первом интервью после освобождения польстил Александру Лукашенко.

Журналист Анджей Почобут объяснил произошедшее так:

– Первое что пришло в голову – с ним заключили контракт и нынче он обслуживает Лукашенко. Как политтехнолог.

По мнению журналиста, для профессионала из этой сферы задача «попробовать поправить образ политика максимально дискредитировавшего себя в глазах общественного мнения» – это вызов.

– А если этот кто-то сидит в тюрьме и парится от безделья? Почему бы не поразмыслить над такой занимательной темой?  Нужно только ее ловко подбросить и даже вербовать не надо. Спросили совета, похвалили, предложили изложить идеи и сотрудничество закрутилось. Дальше формальности, – считает Почобут.

Однако по мнению журналиста Шкляров с поставленной задачей не справился.

– Если действительно отбеливание Лукашенко теперь проект, в котором участвует Шкляров, то с профессиональной точки зрения начало слабенькое вышло. Лизоблюдов и в РБ хватает. То, что говорил Шкляров, раньше уже говорил, например, Воскресенский... Может, Лукашенко и приятно, когда его хвалят, подлизываются к нему, превозносят, только на общественное мнение это скорее отрицательно влияет. Ну кого может убедить такая неприкрытая и жалкая лесть? – считает Почобут. – Отбеливание Лукашенко пока mission impossible, а на Итана Ханта Шкляров совсем не похож.

Что может стоять за интервью политтехнолога Шклярова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
НЕХТА: После отключения Беларуси от SWIFT режим рухнет в течение нескольких дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика