"Революционеры поедают свое детище" - новая тактика властей?

Источник материала: Ежедневник

Оформление нужного поля для "переговорной площадки Лукашенко" продолжается, пишет политолог Павел Усов, комментируя наделавшее много шуму интервью на "Эхо Москвы" политтехнолога Виталия Шклярова.

Оформление нужного поля для "переговорной площадки Лукашенко" продолжается. Как продолжается и создание позитивного имиджа самого диктатора. Лукашенко, в словах Шклярова, бывшего политического заключенного это: президент, "последний из могикан", умный, сильный мужик.

В этих словах (Воскресенский 2:0), на самом деле много психологического деструктива. Во-первых, убийца и преступник вдруг превращается в сильного, умного противника-президента, словно возвращается ареол героя, котоый сражается за идею. А это сознательное искажение реальности, признание своего поражения. Также очевиден мотив, что некоторым людям в нашей стране не нужен был демократический лидер, как и демократия по факту, но лишь модернизированный Лукашенко, а лучше Путин.

Думаю, что таких посылов в общественное пространство будет все больше и больше. Власти используют не только репрессии и давление, но и идейную трансформацию своих жертв, которые становятся, если не союзниками, то позитивными критиками и сами перестают быть символами героического противостояния, но средством для тушения политического пожара, который сами же создавали. Революционеры поедают свое детище.

Цель таких посылов ясна: идеологическое здавливание протеста и противостояния, формирование навязчивой идеи о необходимости договариваться с власью на ее условиях и признание Лукашенко сильным и единственным лидером. Это также постепенно будет разъедать образ и позиции Тихановской и ее окружения, в том числе и на Западе.

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Наверное не стоит строго судить Виталия Шклярова за его откровенную похвалу диктатору. Хотя на фоне массовых репрессий это выглядит кощунством. Но. В конце концов, он лишь политический технолог. Смысл его жизни не в идеях, а технологиях. А технологии не пахнут.

Путин, Лукашенко, Трамп, Собчак - это образы, которые нужно продать или разрушить. Ничего личного, только бизнес, именно это привело его в лагерь оппонентов Лукашенко. Ни идеи, ни борьба, а бизнес-технологии. Можно вспомнить "либерала" лорда Белла, работавшего на последнего диктатора Европы.

Шкляров не пришел в политику биться за прав человека, за свободу и демократию, за беларуские символы, за счастье народа. Он работал на образы и продвигал их. И ему было все равно каким являлось содержание этих образов. С таким же успехом он мог "продавать Лукашенко", но там уже работала Эйсмонт и Качанова. Шкляров попал в тюрьму не за идейность, как Павел Северинец, а лишь потому, что его технологии (условно) сработали. Он не подписывался на то, чтобы за идеи демократии жертвовать собой, жертвовать свободой и гнить в тюрьме.

Предположу, что и идей то у него не было.

И уж точно, Лукашенко не был его идеологическим врагом, а лишь архаичным, неприятным образом. Поэтому, Виталий Шкляров не изменял своим политическим ценностям, уж точно не тем, за которые, как нам кажется борется беларуский народ: демократия, свобода, независимость.

Думаю, таких, как он, много, случайно попавших в маховик репрессий. Они хотели сменить только образы.

Хочется надеяться на то, что за эти месяцы в обществе сформировались идеи и ценности, которые смогли заменить случайные образы политических технологий.

Павел Усов