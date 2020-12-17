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Трех рабочих БМЗ будут судить за то, что остановили работу цехов
Источник материала: UDF
Белорусский металлургический завод / sputnik.by
Рабочих Белорусского металлургического завода обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, а также активном участии в таких действиях.
Речь идет о событиях 17 августа. Тогда большая группа жлобинцев прошла на территорию завода и перекрыла пути технологическому транспорту, который доставлял сырье в цеха.
«Это повлекло вынужденную остановку работы дуговых электросталеплавильных печей. На требования покинуть территорию и не препятствовать перемещению техники они ответили отказом», — отмечают в прокуратуре.
Ущерб от этих действий оценен в более чем 1000 рублей — столько понадобилось дополнительно заплатить за электричество, чтобы восстановить рабочую температуру в печах.
Один из обвиняемых в ходе следствия был взят под стражу, два других отпущены под личное поручительство.
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Речь идет о событиях 17 августа.
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