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Белорусский металлургический завод / sputnik.by

«Это повлекло вынужденную остановку работы дуговых электросталеплавильных печей. На требования покинуть территорию и не препятствовать перемещению техники они ответили отказом», — отмечают в прокуратуре.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трех рабочих БМЗ будут судить за то, что остановили работу цехов Речь идет о событиях 17 августа.

Прокуратура Гомельской области передала в суд Жлобинского района уголовное дело на трех работников ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга БМЗ».Рабочих Белорусского металлургического завода обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, а также активном участии в таких действиях.Речь идет о событиях 17 августа. Тогда большая группа жлобинцев прошла на территорию завода и перекрыла пути технологическому транспорту, который доставлял сырье в цеха.Ущерб от этих действий оценен в более чем 1000 рублей — столько понадобилось дополнительно заплатить за электричество, чтобы восстановить рабочую температуру в печах.Один из обвиняемых в ходе следствия был взят под стражу, два других отпущены под личное поручительство.