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Трех рабочих БМЗ будут судить за то, что остановили работу цехов

17.12.2020 10:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Трех рабочих БМЗ будут судить за то, что остановили работу цехов
Белорусский металлургический завод / sputnik.by
Прокуратура Гомельской области передала в суд Жлобинского района уголовное дело на трех работников ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга БМЗ».

Рабочих Белорусского металлургического завода обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, а также активном участии в таких действиях.

Речь идет о событиях 17 августа. Тогда большая группа жлобинцев прошла на территорию завода и перекрыла пути технологическому транспорту, который доставлял сырье в цеха.

«Это повлекло вынужденную остановку работы дуговых электросталеплавильных печей. На требования покинуть территорию и не препятствовать перемещению техники они ответили отказом», — отмечают в прокуратуре.


Ущерб от этих действий оценен в более чем 1000 рублей — столько понадобилось дополнительно заплатить за электричество, чтобы восстановить рабочую температуру в печах.

Один из обвиняемых в ходе следствия был взят под стражу, два других отпущены под личное поручительство.
 
 
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