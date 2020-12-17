﻿ Доллар дешевеет все быстрее. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доллар дешевеет все быстрее

17.12.2020 10:39 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера мы наблюдали полумертвый штиль на валютной бирже и гадали, когда уже доллар начнет расти. Потому что ну не может же он падать всю жизнь. Он, наплевав на ожидания, упорно пер вниз (третью неделю)... Сегодня продолжил это занятие с удвоенным рвением.

В начале торгов доллар ускорился и потерял 1,12 копейки, стоит пока 2,5129.

Евро подешевел на 0,14 копейки. Курс — 3,073.

Сотня российских рублей замедляет спуск, у нее минус всего 0,03 копейки. Торгуется по 3,44.

В среду доллар подешевел на 0,51 копейки и стал стоить 2,5249. Евро прибавил 0,23 копейки, его покупали по 3,0744. У сотни российских рублей был минус 0,45 копейки и курс 3,4403.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера мы наблюдали полумертвый штиль на валютной бирже и гадали, когда уже доллар начнет расти. Потому что ну не может же он падать всю жизнь. Он, наплевав на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Придется выйти в окно: экс-избранница Тимати высказалась о его новой пассии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика