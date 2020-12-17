Доллар дешевеет все быстрее

Источник материала: Onliner

Вчера мы наблюдали полумертвый штиль на валютной бирже и гадали, когда уже доллар начнет расти. Потому что ну не может же он падать всю жизнь. Он, наплевав на ожидания, упорно пер вниз (третью неделю)... Сегодня продолжил это занятие с удвоенным рвением.

В начале торгов доллар ускорился и потерял 1,12 копейки, стоит пока 2,5129.

Евро подешевел на 0,14 копейки. Курс — 3,073.

Сотня российских рублей замедляет спуск, у нее минус всего 0,03 копейки. Торгуется по 3,44.

В среду доллар подешевел на 0,51 копейки и стал стоить 2,5249. Евро прибавил 0,23 копейки, его покупали по 3,0744. У сотни российских рублей был минус 0,45 копейки и курс 3,4403.