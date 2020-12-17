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Доллар дешевеет все быстрее
Источник материала: Onliner
Вчера мы наблюдали полумертвый штиль на валютной бирже и гадали, когда уже доллар начнет расти. Потому что ну не может же он падать всю жизнь. Он, наплевав на ожидания, упорно пер вниз (третью неделю)... Сегодня продолжил это занятие с удвоенным рвением.
В начале торгов доллар ускорился и потерял 1,12 копейки, стоит пока 2,5129.
Евро подешевел на 0,14 копейки. Курс — 3,073.
Сотня российских рублей замедляет спуск, у нее минус всего 0,03 копейки. Торгуется по 3,44.
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Вчера мы наблюдали полумертвый штиль на валютной бирже и гадали, когда уже доллар начнет расти. Потому что ну не может же он падать всю жизнь. Он, наплевав на...
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