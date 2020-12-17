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Видеофакт. Уволенный преподаватель приятно удивился количеству помощи
17.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как помогает инициатива INeedHelpBy.
Минчанина вынудили уволиться из учреждения образования за его гражданскую позицию. Преподаватель обратился в фонд солидарности BYSOL. Одобрив его заявку на материальную помощь, фонд посоветовал воспользоваться услугами и других инициатив.
— Я рассказал свою историю проекту INeedHelpBy и никак не ожидал, что буквально на следующий день нам доставят столько продуктов! — приятно удивился мужчина.
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