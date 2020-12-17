Видеофакт. Уволенный преподаватель приятно удивился количеству помощи

Источник материала: Салiдарнасць

Как помогает инициатива INeedHelpBy.





Минчанина вынудили уволиться из учреждения образования за его гражданскую позицию. Преподаватель обратился в фонд солидарности BYSOL. Одобрив его заявку на материальную помощь, фонд посоветовал воспользоваться услугами и других инициатив.

— Я рассказал свою историю проекту INeedHelpBy и никак не ожидал, что буквально на следующий день нам доставят столько продуктов! — приятно удивился мужчина.