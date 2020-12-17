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Басков вышел из совета директоров БСБ Банка

17.12.2020 10:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков вышел из совета директоров БСБ Банка. На сайте банка состав директоров опубликован в редакции от 16 декабря 2020 года.

Вакансия заполнена независимым директором Александром Галовым, который в настоящее время входит в набсовет Франсабанка. Последние 15 лет Галов проработал в Нацбанке на руководящих должностях.

БСБ Банк не ответил на просьбу прокомментировать перестановки в руководстве.

Басков был опознан как один из участников драки на «Площади перемен в Минске», после которой произошло убийство Романа Бондаренко. Страны Балтии ввели санкции против Баскова, Белорусский фонд спортивной солидарности обратился в IIHF с требованием ввести спортивные санкции против Баскова.

Впрочем, в совете директоров банка остаются еще две токсичные персоналии: совет возглавляет Надежда Ермакова, которая так или иначе замешена в историю с рейдерским захватом Белгазпромбанка.

Кроме того, в состав совета входит замдиректора компании «Семь Холмов Бел» Сергей Каганович, который вместе с Басковым годами присутствует в хоккейной теме через клуб «Динамо-Минск». Басков и Каганович на пару стали владельцами аккумуляторного завода под Брестом, строительство которого вызывает протесты местных жителей.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков вышел из совета директоров БСБ Банка. На сайте банка состав директоров опубликован в редакции от 16 декабря 2020 года.
 
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