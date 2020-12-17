|
Адвокату Илье Салею продлили домашний арест на два месяца
Источник материала: Партизан
Генеральная прокуратура продлила домашний арест адвокату Илье Салею еще на два месяца — до 16 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Виктора Бабарико в своем ТГ-канале.
Илья Салей — юрист штаба Бабарико и адвокат Марии Колесниковой. Его задержали в начале сентября по "делу Координационного совета" вместе со вторым адвокатом — Максимом Знаком. После встречи Александра Лукашенко в СИЗО КГБ с политзаключенными Салею изменили меру содержания: 17 октября стало известно, что он переведен под домашний арест.
"Илья встретит Новый год в одиночестве. Ему запрещено покидать квартиру в течение всего времени суток, общаться со всеми кроме адвокатов. Он не может пользоваться интернетом, звонить и отправлять бумажные письма", — сообщает пресс-служба Бабарико.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура продлила домашний арест адвокату Илье Салею еще на два месяца — до 16 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Виктора Бабарико в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)