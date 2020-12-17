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Адвокату Илье Салею продлили домашний арест на два месяца

17.12.2020 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральная прокуратура продлила домашний арест адвокату Илье Салею еще на два месяца — до 16 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Виктора Бабарико в своем ТГ-канале.



Илья Салей — юрист штаба Бабарико и адвокат Марии Колесниковой. Его задержали в начале сентября по "делу Координационного совета" вместе со вторым адвокатом — Максимом Знаком. После встречи Александра Лукашенко в СИЗО КГБ с политзаключенными Салею изменили меру содержания: 17 октября стало известно, что он переведен под домашний арест.

"Илья встретит Новый год в одиночестве. Ему запрещено покидать квартиру в течение всего времени суток, общаться со всеми кроме адвокатов. Он не может пользоваться интернетом, звонить и отправлять бумажные письма", — сообщает пресс-служба Бабарико.
 
 
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Генеральная прокуратура продлила домашний арест адвокату Илье Салею еще на два месяца — до 16 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Виктора Бабарико в...
 
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