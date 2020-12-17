БелаПАН рассказал администратор церкви Виталий Антончиков. Об этом агентствурассказал администратор церкви





euroradio.fm , чиновники требуют, чтобы церковь выселилась из здания до 31 декабря. В ином случае им угрожают принудительным выселением 5 января. Как передает, чиновники требуют, чтобы церковь выселилась из здания до 31 декабря. В ином случае им угрожают принудительным выселением 5 января.





"Это уже не первое предписание. Всегда, когда мы получаем такие письма, мы усиленно молимся, чтобы Господь защитил нас. Будем молиться, надеяться, что Господь не отвернется от нас и в этот раз", — говорит Антончиков.





По его словам, руководство церкви не один раз писало и встречалось с представителями столичных властей, чтобы решить вопрос с размещением в здании по улице Ковалева. Но пока ситуация не изменилась.





16 января 2019 года в Минске прошло общественное обсуждение плана по застройке южной части микрорайона Сухарево. Согласно ему, на месте молитвенного дома "Новой жизни" планируется построить школу.





Мингорисполком пытается выселить церковь "Новая жизнь" уже с 2006 года. В нынешнем здании, которое прихожане построили на свои средства, церковь размещается с 1992 года.





Хотя участок был выделен религиозной общине в бессрочное пользование, в 2005 году минские власти лишили ее права пользования землей.





В октябре 2006-го верующие провели в церкви пост-голодовку, которая длилась около месяца. В защиту церкви выступили представители Демократических сил, страны ЕС, иностранные политики, священники, религиозные объединения.





После этого городские власти оставили церковь в покое. Но, как видим, лишь на время...