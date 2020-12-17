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Столичные власти снова взялись за протестантскую церковь "Новая жизнь"

17.12.2020 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минские власти вновь требуют, чтобы община христиан полного Евангелия "Церковь "Новая жизнь" покинула здание по улице Ковалева, 72. Соответствующее предписание верующие получили 14 декабря от управления принудительного взыскания Главного управления юстиции Мингорисполкома.

Об этом агентству БелаПАН рассказал администратор церкви Виталий Антончиков.

Как передает euroradio.fm, чиновники требуют, чтобы церковь выселилась из здания до 31 декабря. В ином случае им угрожают принудительным выселением 5 января.

"Это уже не первое предписание. Всегда, когда мы получаем такие письма, мы усиленно молимся, чтобы Господь защитил нас. Будем молиться, надеяться, что Господь не отвернется от нас и в этот раз", — говорит Антончиков. 

По его словам, руководство церкви не один раз писало и встречалось с представителями столичных властей, чтобы решить вопрос с размещением в здании по улице Ковалева. Но пока ситуация не изменилась.

16 января 2019 года в Минске прошло общественное обсуждение плана по застройке южной части микрорайона Сухарево. Согласно ему, на месте молитвенного дома "Новой жизни" планируется построить школу.

Мингорисполком пытается выселить церковь "Новая жизнь" уже с 2006 года. В нынешнем здании, которое прихожане построили на свои средства, церковь размещается с 1992 года.

Хотя участок был выделен религиозной общине в бессрочное пользование, в 2005 году минские власти лишили ее права пользования землей. 

В октябре 2006-го верующие провели в церкви пост-голодовку, которая длилась около месяца. В защиту церкви выступили представители Демократических сил, страны ЕС, иностранные политики, священники, религиозные объединения. 

После этого городские власти оставили церковь в покое. Но, как видим, лишь на время...
 
Теги: Минск
 
 
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Минские власти вновь требуют, чтобы община христиан полного Евангелия "Церковь "Новая жизнь" покинула здание по улице Ковалева, 72. Соответствующее предписание...
 
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