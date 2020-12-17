Спецпосланник Папы Римского прибыл в Минск для встречи с Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Специальный посланник Папы Римского Франциска, бывший апостольский нунций в Беларуси Клаудио Гуджеротти прибыл в Минск, запланирована его встреча с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

Монсеньор Клаудио Гуджеротти более трех лет представлял Апостольскую столицу в Беларуси, в Минск он был назначен 15 июля 2011 года. До этого представлял Святой Престол в Грузии, Армении и Азербайджане. Архиепископ проработал в Минске до 2015 года.

Именно во время его нахождения на посту главы дипмиссии в Беларуси состоялся визит президента страны Александра Лукашенко в Ватикан осенью 2015 года. Гуджеротти также передал понтифику в дар от белорусского президента икону "Непорочное Сердце Марии".

Дипломатические отношения Святого Престола и Минска были установлены в 1992 году. Как правило, каждые три-четыре года Ватикан меняет главу своей дипмиссии.

Белорусский президент два раза посещал Ватикан, в мае 2016 года он встречался с Папой Римским Франциском, а в 2009 году – с Бенедиктом XVI. Беларусь с визитом также неоднократно приезжали высокопоставленные представители Ватикана. В 2017 году в Минске прошел представительный католический форум, на который прибыли около 50 высших католических иерархов Европы. Они встречались и с президентом Беларуси.

Римско-католическая церковь в Беларуси – вторая по численности конфессия после православной. РКЦ в РБ объединяет четыре епархии, в составе которых 493 общины. Действует пять духовных учебных заведений, 11 миссий и девять монастырей. Общины располагают 491 костелом, а еще 37 находятся в стадии строительства.

Читайте также: