Придется выйти в окно: экс-избранница Тимати высказалась о его новой пассии

Источник материала: Sputnik Беларусь

Бывшая возлюбленная российского рэп-музыканта Тимати - Анастасия Решетова с иронией отреагировала на вопрос о его будущей девушке: реакция модели удивила поклонников.

Как только 37-летний музыкант расстался с 24-летней матерью своего сына, он принял решение стать героем нового сезона популярного реалити-шоу "Холостяк". Съемки уже стартовали в Дубаи, а это значит, что прямо сейчас Тимати активно выбирает следующую возлюбленную.

Недавно экс-подруга Тимати иронично высказалась о его новой девушке: неожиданный ответ Анастасии Решетовой на вопрос о будущих отношениях рэпера поставил поклонников в тупик.

Один из подписчиков Решетовой в Instagram поинтересовался, какой будет первая реакция модели, когда отец ее ребенка найдет новую любовь и начнет строить серьезные отношения.

"Придется выйти в окно", - сыронизировала Решетова, ловко обходя наболевшую тему.

Также модель отметила, что 2020-й год стал поучительным, и после таких перемен она не может допустить очередного промаха в личной жизни: "розовых очков больше нет, они потерялись".

Напомним, что отношения Тимати и Решетовой начались в 2014 году, а через пять лет у них родился сын Ратмир. После расставания с музыкантом, модель решила отомстить рэперу и попробовала себя в новой роли.

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