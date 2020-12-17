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Латушко анонсировал публикацию множества видеозаписей, свидетельствующих о жестокости силовиков
17.12.2020 10:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: скрин видео с youtube-канала Латушко
В интервью «Дождю» Павел Латушко рассказал о «терабайтах видео» - эти записи получены с городских камер видеонаблюдения.
В основном речь идет о записях, сделанных в первые дни после президентских выборов, - 9−12 августа.
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Кроме того, в
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В интервью «Дождю» Павел Латушко рассказал о «терабайтах видео» - эти записи получены с городских камер видеонаблюдения.
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