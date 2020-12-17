Латушко анонсировал публикацию множества видеозаписей, свидетельствующих о жестокости силовиков

Источник материала: Ежедневник

фото: скрин видео с youtube-канала Латушко

В интервью «Дождю» Павел Латушко рассказал о «терабайтах видео» - эти записи получены с городских камер видеонаблюдения.

В основном речь идет о записях, сделанных в первые дни после президентских выборов, - 9−12 августа.

Эти материалы поступили в адрес платформы « Единая книга регистрации преступлений » и, по словам Латушко, сейчас изучаются бывшими следователями и сотрудниками милиции, вошедшими в инициативу BYPOL. 20 декабря эти материалы планируется представить общественности.

Кроме того, в интервью "Дождю" Латушко анонсировал демонстрацию материалов, свидетельствующих о пытках в отношении белорусов.