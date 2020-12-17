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Доллар обвалился до минимума за 119 дней на старте торгов 17 декабря
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Стоимость корзины валют снижается уже седьмые торги подряд. Её значение упало до минимума за три недели.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара обвалился на 0,0119 BYN до 2,5130 BYN/USD. До минимума за четыре месяца не хватило всего три дня.
С начала декабря доллар дорожал лишь дважды — на самых первых торгах и в минувший вторник. Общее укрепление за эти два дня составило всего 0,0045 BYN, а с начала месяца курс доллара рухнул на 0,0743 BYN.
Курс евро снизился всего на 0,0005 BYN до 3,0739 BYN/EUR.
Евро к завершению торгов вполне может подорожать, т.к. на рынке форекс евро существенно дорожает к доллару.
Курс российского рубля опустился лишь на 0,0003 BYN до 3,4400 BYN/100 RUB до минимума за 14 дней.
С начала месяца сотня российских рублей подорожала на 0,0418 BYN.
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ФРС продолжит печатать деньги
На рынках царит эйфория — ФРС пообещала печатать по $120 млрд. в месяц. Ключевая ставка сохранится на историческом минимуме 0,00–0,25% годовых.
Регулятор каждый месяц будет выкупать гособлигации на сумму $80 млрд. и ипотечные бонды на $40 млрд.
На этом фоне евро подорожал к доллару до 1,2236 — максимума за два года и восемь месяцев.
Московская биржа
Доллар начал торги на валютной бирже утром падением ниже уровня 73,00 российских рублей. Евро подешевел до 89,27 российских рублей.
Стоимость российской нефти превысила 50 долларов за баррель — рекордное значение с февраля. Это оказывает поддержку российскому рублю.
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Стоимость корзины валют снижается уже седьмые торги подряд.
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