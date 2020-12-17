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«В то время как некоторые индикаторы риска вернулись к минимумам, отмечавшимся до Covid, консенсус по ‘рефляции’ кажется особенно уязвимым перед плохими новостями», - написал Робертсен.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обвал нефти, крах евро и отставка Байдена: Британский банк назвал «черных лебедей» 2021 года Демократы предлагают повышение налогов.

Контроль демократов над Сенатом США, ралли юаня до 6 за доллар на фоне ослабления напряженности между Вашингтоном и Пекином или падение нефти до $20 за баррель в случае раскола в ОПЕК. Это некоторые из восьми «маловероятных» событий, которые могут взбудоражить рынки, пишет в ежегодном обзоре сюрпризов финансового рынка глобальный руководитель аналитического отдела банкаПандемия мало у кого числилась в списках рисков в прошлом году, но рынки в целом оправились от шока благодаря экстренным бюджетным и монетарным мерам. С приближением нового года инвесторы пришли к некоторому консенсусу относительно восстановления экономического роста и инфляции, спровоцировав увеличение наклона глобальных кривых доходности, ралли корпоративных облигаций и ослабление доллара.Самым большим ударом в этих условиях, по мнению Робертсена, может стать задержка в поставках вакцин.Ниже приводится его перечень недооцененных рисков на следующий год:Демократы предлагают повышение налогов и изменения в регулировании, касающиеся технологического сектора.В результате акции технологических компаний обваливаются, а доходность казначейских бондов взлетает вверх на фоне опасений по поводу предложения бумаг.Китай соглашается позволить своей валюте укрепиться, рассчитывая за счет этого повысить покупательскую способность своих компаний и потребителей.В результате USD/CNY падает до 6,00.Стремясь воспользоваться ростом цен на реальные активы, инвесторы и трейдеры вкладывают все больше средств в медь и подобные рынки.В результате медь дорожает на 50%.Стремясь решить финансовые проблемы, экспортеры нефти отказываются придерживаться производственных квот, и альянс ОПЕК терпит крах.В результате цены на нефть падают до $20 за баррель.Способность ЕЦБ поддерживать восстановление экономики вызывает все больше вопросов при нулевых процентных ставках и размере баланса, приближающемся к 100% ВВП.В результате к середине года евро дешевеет к доллару до $1,06.Конгресс отказывается сотрудничать по пакету бюджетных мер, и, кандидатура которой была выдвинута на пост министра финансов, своими комментариями ослабляет доллар с целью смягчить финансовые условия.В результате доллар дешевеет на 15%.Начинаются корпоративные дефолты, которые постепенно накрывают и финансируемые государством компании, что приводит к понижению рейтингов.В результате ко второму кварталу акции EM падают на 30%, и год становится худшим для развивающихся рынков с 2013 года.Обескураженный неспособностью преодолеть разногласия между республиканцами и демократами, а также из-за роста протестов и социальной напряженности Байден уходит в отставку, а его место занимает вице-президент Камала Харрис.В результате происходит резкая коррекция акций США, кредитные спреды расширяются, падение доллара ускоряется.