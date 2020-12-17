ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обвал нефти, крах евро и отставка Байдена: Британский банк назвал «черных лебедей» 2021 года

17.12.2020 11:05 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Обвал нефти, крах евро и отставка Байдена: Британский банк назвал «черных лебедей» 2021 года
Иллюстративное фото
Что может пойти не так для инвесторов в следующем году после пандемии, ставшей абсолютным «черным лебедем»? Многое, судя по списку потенциальных рыночных сюрпризов на 2021 год от Standard Chartered Plc.

Контроль демократов над Сенатом США, ралли юаня до 6 за доллар на фоне ослабления напряженности между Вашингтоном и Пекином или падение нефти до $20 за баррель в случае раскола в ОПЕК. Это некоторые из восьми «маловероятных» событий, которые могут взбудоражить рынки, пишет в ежегодном обзоре сюрпризов финансового рынка глобальный руководитель аналитического отдела банка Эрик Робертсен.

Пандемия мало у кого числилась в списках рисков в прошлом году, но рынки в целом оправились от шока благодаря экстренным бюджетным и монетарным мерам. С приближением нового года инвесторы пришли к некоторому консенсусу относительно восстановления экономического роста и инфляции, спровоцировав увеличение наклона глобальных кривых доходности, ралли корпоративных облигаций и ослабление доллара.

Самым большим ударом в этих условиях, по мнению Робертсена, может стать задержка в поставках вакцин.

«В то время как некоторые индикаторы риска вернулись к минимумам, отмечавшимся до Covid, консенсус по ‘рефляции’ кажется особенно уязвимым перед плохими новостями», - написал Робертсен.


Ниже приводится его перечень недооцененных рисков на следующий год:

1. Демократы получают места в Сенате от штата Джорджия

Демократы предлагают повышение налогов и изменения в регулировании, касающиеся технологического сектора.

В результате акции технологических компаний обваливаются, а доходность казначейских бондов взлетает вверх на фоне опасений по поводу предложения бумаг.

2. США и Китай находят общий язык

Китай соглашается позволить своей валюте укрепиться, рассчитывая за счет этого повысить покупательскую способность своих компаний и потребителей.

В результате USD/CNY падает до 6,00.

3. Монетарные и бюджетные стимулы приводят к самому быстрому восстановлению за столетие

Стремясь воспользоваться ростом цен на реальные активы, инвесторы и трейдеры вкладывают все больше средств в медь и подобные рынки.

В результате медь дорожает на 50%.

4. Раскол в ОПЕК

Стремясь решить финансовые проблемы, экспортеры нефти отказываются придерживаться производственных квот, и альянс ОПЕК терпит крах.

В результате цены на нефть падают до $20 за баррель.

5. Надежды на бюджетные стимулы Европы не оправдываются

Способность ЕЦБ поддерживать восстановление экономики вызывает все больше вопросов при нулевых процентных ставках и размере баланса, приближающемся к 100% ВВП.

В результате к середине года евро дешевеет к доллару до $1,06.


6. Министр финансов США отказывается от политики сильного доллара

Конгресс отказывается сотрудничать по пакету бюджетных мер, и Джанет Йеллен, кандидатура которой была выдвинута на пост министра финансов, своими комментариями ослабляет доллар с целью смягчить финансовые условия.

В результате доллар дешевеет на 15%.

7. Дефолты по долгу на развивающихся рынках и понижения суверенных рейтингов

Начинаются корпоративные дефолты, которые постепенно накрывают и финансируемые государством компании, что приводит к понижению рейтингов.

В результате ко второму кварталу акции EM падают на 30%, и год становится худшим для развивающихся рынков с 2013 года.

8. Президент США Байден уходит в отставку

Обескураженный неспособностью преодолеть разногласия между республиканцами и демократами, а также из-за роста протестов и социальной напряженности Байден уходит в отставку, а его место занимает вице-президент Камала Харрис.

В результате происходит резкая коррекция акций США, кредитные спреды расширяются, падение доллара ускоряется.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Время обновить кровь». Вот кого собственники бизнесов хотят видеть в своей команде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика