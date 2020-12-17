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Обвал нефти, крах евро и отставка Байдена: Британский банк назвал «черных лебедей» 2021 года
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Контроль демократов над Сенатом США, ралли юаня до 6 за доллар на фоне ослабления напряженности между Вашингтоном и Пекином или падение нефти до $20 за баррель в случае раскола в ОПЕК. Это некоторые из восьми «маловероятных» событий, которые могут взбудоражить рынки, пишет в ежегодном обзоре сюрпризов финансового рынка глобальный руководитель аналитического отдела банка Эрик Робертсен.
Пандемия мало у кого числилась в списках рисков в прошлом году, но рынки в целом оправились от шока благодаря экстренным бюджетным и монетарным мерам. С приближением нового года инвесторы пришли к некоторому консенсусу относительно восстановления экономического роста и инфляции, спровоцировав увеличение наклона глобальных кривых доходности, ралли корпоративных облигаций и ослабление доллара.
Самым большим ударом в этих условиях, по мнению Робертсена, может стать задержка в поставках вакцин.
«В то время как некоторые индикаторы риска вернулись к минимумам, отмечавшимся до Covid, консенсус по ‘рефляции’ кажется особенно уязвимым перед плохими новостями», - написал Робертсен.
Ниже приводится его перечень недооцененных рисков на следующий год:
1. Демократы получают места в Сенате от штата Джорджия
Демократы предлагают повышение налогов и изменения в регулировании, касающиеся технологического сектора.
В результате акции технологических компаний обваливаются, а доходность казначейских бондов взлетает вверх на фоне опасений по поводу предложения бумаг.
2. США и Китай находят общий язык
Китай соглашается позволить своей валюте укрепиться, рассчитывая за счет этого повысить покупательскую способность своих компаний и потребителей.
В результате USD/CNY падает до 6,00.
3. Монетарные и бюджетные стимулы приводят к самому быстрому восстановлению за столетие
Стремясь воспользоваться ростом цен на реальные активы, инвесторы и трейдеры вкладывают все больше средств в медь и подобные рынки.
В результате медь дорожает на 50%.
4. Раскол в ОПЕК
Стремясь решить финансовые проблемы, экспортеры нефти отказываются придерживаться производственных квот, и альянс ОПЕК терпит крах.
В результате цены на нефть падают до $20 за баррель.
5. Надежды на бюджетные стимулы Европы не оправдываются
Способность ЕЦБ поддерживать восстановление экономики вызывает все больше вопросов при нулевых процентных ставках и размере баланса, приближающемся к 100% ВВП.
В результате к середине года евро дешевеет к доллару до $1,06.
6. Министр финансов США отказывается от политики сильного доллара
Конгресс отказывается сотрудничать по пакету бюджетных мер, и Джанет Йеллен, кандидатура которой была выдвинута на пост министра финансов, своими комментариями ослабляет доллар с целью смягчить финансовые условия.
В результате доллар дешевеет на 15%.
7. Дефолты по долгу на развивающихся рынках и понижения суверенных рейтингов
Начинаются корпоративные дефолты, которые постепенно накрывают и финансируемые государством компании, что приводит к понижению рейтингов.
В результате ко второму кварталу акции EM падают на 30%, и год становится худшим для развивающихся рынков с 2013 года.
8. Президент США Байден уходит в отставку
Обескураженный неспособностью преодолеть разногласия между республиканцами и демократами, а также из-за роста протестов и социальной напряженности Байден уходит в отставку, а его место занимает вице-президент Камала Харрис.
В результате происходит резкая коррекция акций США, кредитные спреды расширяются, падение доллара ускоряется.
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Демократы предлагают повышение налогов.
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