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Коллаж: РБК-Украина

Гадания на Варвару и традиции 17 декабря

Главные приметы в День Варвары:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 17 декабря - День святой Варвары: что запрещается делать в эту дату, традиции Если 17 декабря установилась морозная погода, то холода продержатся еще долгое время.

Святую Варвару христиане называют покровительницей военных, торговцев, горняков, моряков и путешественников, а также к великомученице обращаются за защитой от грома, взрывов, внезапной смерти.Варвара жила в III веке на востоке Римской империи в Финикии в семье язычника. С юного возраста она прославилась удивительной красотой, и собственный отец Диоскар заточил девушку в башне, чтобы уберечь от чужих глаз. Находясь в неволе, сердце Варвары открылось Господу, и после освобождения она приняла крещение у местных христиан. Отец был вне себя от гнева и приказал предать дочь жестоким пыткам и истязаниям. Правитель Финикии дал Диоскару разрешение совершить суд над Варварой после ее отказа отречься от Христа, и он собственными руками обезглавил дочь. Позже самого убийцу настигла кара - его убило молнией.По украинским преданиям мощи святой Варвары хранятся во Владимирском соборе в Киеве. Так, в 1108 году родственница византийского императора Алексея Комнина по имени Варвара вышла замуж за киевского князя Святополка Изяславича и перевезла с собой в Киев часть мощей своей покровительницы.Отметим, что Варвара является одним из персонажей «Золотой легенды». Ее история послужила основой для сказки о Рапунцель.По традициям на Варвару еще со времен Киевской Руси-Украины было принято устраивать гадания - девушки старались заглянуть в будущее и узнать имя суженого.Один из распространенных способов для этого был такой: участницы гадания прятали на ночь под подушкой три лавровых листика с именами «Ананий, «Азарий» и «Мисаил». Когда девушки засыпали, им снился сон с участием их будущего мужа.Чтобы узнать, кто первой выйдет замуж, брали простую деревянную ложку и бросали в емкость с водой - чья ложка отойдет от края первой, та девушка и выйдет замуж раньше подруг.Также в этот день святой Варваре можно было задать вопросы. Для этого брали лист бумаги и делили его пополам. На лист высыпали полную горсть крупы, стараясь попасть в середину. Если большая часть крупы оказывалась на правой стороне - ответ положительный. Если по обеим сторонам получалось одинаковое количество крупы - то вопрос остался без ответа и в следующий раз его можно будет задать только через год.В церквях девушки молились святой Варваре о скором и удачном замужестве, а женщины об исцелении от болезней и о здоровье ребенка.Важным запретом в этот день считалась работа по дому - хозяйки могли только вязать и вышивать.17 декабря на столах вареники с маком или сыром и каша считались основными блюдами.Если небо сегодня звездное, то скоро ударят морозы.Если небо 17 декабря тусклое и «слепое» - значит жди оттепель.Когда в Варварин день закат красного цвета, то день будет ясный.Если же закат в облаках, то вскоре пойдет снегопад.Если 17 декабря установилась морозная погода, то холода продержатся еще долгое время.