ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

17 декабря - День святой Варвары: что запрещается делать в эту дату, традиции

17.12.2020 11:05 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

17 декабря - День святой Варвары: что запрещается делать в эту дату, традиции
Коллаж: РБК-Украина
День святой великомученицы Варвары Илиопольской православные отмечают каждый год 17 декабря. В народном календаре эта дата также имеет название Варварин день, Бабий день или Варварины морозы и у нее особые традиции празднования, а также определенные строгие запреты.

Святую Варвару христиане называют покровительницей военных, торговцев, горняков, моряков и путешественников, а также к великомученице обращаются за защитой от грома, взрывов, внезапной смерти.

Варвара жила в III веке на востоке Римской империи в Финикии в семье язычника. С юного возраста она прославилась удивительной красотой, и собственный отец Диоскар заточил девушку в башне, чтобы уберечь от чужих глаз. Находясь в неволе, сердце Варвары открылось Господу, и после освобождения она приняла крещение у местных христиан. Отец был вне себя от гнева и приказал предать дочь жестоким пыткам и истязаниям. Правитель Финикии дал Диоскару разрешение совершить суд над Варварой после ее отказа отречься от Христа, и он собственными руками обезглавил дочь. Позже самого убийцу настигла кара - его убило молнией.

По украинским преданиям мощи святой Варвары хранятся во Владимирском соборе в Киеве. Так, в 1108 году родственница византийского императора Алексея Комнина по имени Варвара вышла замуж за киевского князя Святополка Изяславича и перевезла с собой в Киев часть мощей своей покровительницы.

Отметим, что Варвара является одним из персонажей «Золотой легенды». Ее история послужила основой для сказки о Рапунцель.

Гадания на Варвару и традиции 17 декабря


По традициям на Варвару еще со времен Киевской Руси-Украины было принято устраивать гадания - девушки старались заглянуть в будущее и узнать имя суженого.

Один из распространенных способов для этого был такой: участницы гадания прятали на ночь под подушкой три лавровых листика с именами «Ананий, «Азарий» и «Мисаил». Когда девушки засыпали, им снился сон с участием их будущего мужа.

Чтобы узнать, кто первой выйдет замуж, брали простую деревянную ложку и бросали в емкость с водой - чья ложка отойдет от края первой, та девушка и выйдет замуж раньше подруг.

Также в этот день святой Варваре можно было задать вопросы. Для этого брали лист бумаги и делили его пополам. На лист высыпали полную горсть крупы, стараясь попасть в середину. Если большая часть крупы оказывалась на правой стороне - ответ положительный. Если по обеим сторонам получалось одинаковое количество крупы - то вопрос остался без ответа и в следующий раз его можно будет задать только через год.

В церквях девушки молились святой Варваре о скором и удачном замужестве, а женщины об исцелении от болезней и о здоровье ребенка.

Важным запретом в этот день считалась работа по дому - хозяйки могли только вязать и вышивать.

17 декабря на столах вареники с маком или сыром и каша считались основными блюдами.

Главные приметы в День Варвары:


Если небо сегодня звездное, то скоро ударят морозы.

Если небо 17 декабря тусклое и «слепое» - значит жди оттепель.

Когда в Варварин день закат красного цвета, то день будет ясный.

Если же закат в облаках, то вскоре пойдет снегопад.

Если 17 декабря установилась морозная погода, то холода продержатся еще долгое время.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если 17 декабря установилась морозная погода, то холода продержатся еще долгое время.
 
Новости дня
Новости разные
 
Адвокат Колесниковой остаётся под домашним арестом ещё на 2 месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика