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Басков вышел из совета директоров БСБ Банка после сливов скандальных разговоров
17.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков больше не входит в совет директоров БСБ Банка.
Это следует из
Около месяца назад имя Дмитрия Баскова связали с несколькими скандальными историями. После убийства Романа Бондаренко в сети появились
Страны Балтии включили Дмитрия Баскова в
На его доме под Минском написали
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Около месяца назад его имя связали с несколькими скандальными историями.
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