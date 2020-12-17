Басков вышел из совета директоров БСБ Банка после сливов скандальных разговоров

Источник материала: Салiдарнасць

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков больше не входит в совет директоров БСБ Банка.





Это следует из сообщения на сайте банка о составе совета директоров, который продолжил работу с 16 декабря.

Около месяца назад имя Дмитрия Баскова связали с несколькими скандальными историями. После убийства Романа Бондаренко в сети появились записи телефонных разговоров , в которых звучит голос, очень похожий на голос главы Федерации хоккея.

Страны Балтии включили Дмитрия Баскова в список персон нон грата .

На его доме под Минском написали «Не простим».

Бережков: «Басков, по сути, вырос в Семье»

Баскова напрямую спросили, был ли он на «Площади перемен»? Вот что тот ответил