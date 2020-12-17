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Басков вышел из совета директоров БСБ Банка после сливов скандальных разговоров

17.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков больше не входит в совет директоров БСБ Банка.

Басков вышел из совета директоров БСБ Банка после сливов скандальных разговоров

Это следует из сообщения на сайте банка о составе совета директоров, который продолжил работу с 16 декабря.

Около месяца назад имя Дмитрия Баскова связали с несколькими скандальными историями. После убийства Романа Бондаренко в сети появились записи телефонных разговоров, в которых звучит голос, очень похожий на голос главы Федерации хоккея.

Страны Балтии включили Дмитрия Баскова в список персон нон грата.

На его доме под Минском написали «Не простим».

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Баскова напрямую спросили, был ли он на «Площади перемен»? Вот что тот ответил

 
 
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Около месяца назад его имя связали с несколькими скандальными историями.
 
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