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В Сети пишут, что израильская компания научилась взламывать Signal. Это так?
Источник материала: Tut.by
На днях в Сети появилась новость, что израильская компания взломала «самый защищенный мессенджер в мире» — Signal, причем «взломщики будут продавать переписку силовикам». Звучит довольно угрожающе — но так ли это на самом деле? Рассказываем.
Что случилось?
Signal — это приложение для сквозного обмена зашифрованными сообщениями, выпущенное в 2010 году Мокси Марлинспайком, американским предпринимателем и криптографом, который работал в Google, Facebook и WhatsApp в период с 2012 по 2016 год и внедрил код Signal в свои сервисы.
Приложение превратилось в ключевой инструмент обмена информацией для журналистов и правозащитников, которые обычно используют его для связи с источниками.
16 декабря издание cnews.ru
Компания постоянно работает над его усовершенствованием, и один из апдейтов позволил ей, по ее же утверждению, взломать Signal.
«Cellebrite опубликовала подробный отчет о процессе взлома Signal прямо на своем официальном сайте. Специалисты компании рассказали, что база данных мессенджера хранится в зашифрованном с помощью SqlScipher виде. SqlScipher — это расширение SQLite с открытым исходным кодом, которое обеспечивает прозрачное 256-битное AES-шифрование файлов базы данных. Для чтения БД хакерам был нужен специальный ключ, который, как оказалось, можно извлечь из файла с общими настройками и расшифровать его с помощью ключа под названием „AndroidSecretKey“, который сохраняется „Keystore“ — специальной функцией ОС Android, — говорится в новости. — Затем они запустили SqlCipher в базе данных с расшифрованным ключом и значениями 4096 и 1 для размера страницы и итераций kdf, что позволило им расшифровать БД и обнаружить текстовые сообщения в файле „signal.db.decrypted“ в таблице с названием „sms“. Все отправленные и полученные файлы были найдены папке „app_parts“, но они были дополнительно зашифрованы.
Специалисты Cellebrite выяснили, что для шифрования вложений Signal использует алгоритм AES в режиме CTR, после чего им осталось только провести дешифровку. Дополнительно сопоставлять найденные файлы с чатами им не пришлось — это было сделано еще на этапе анализа сообщений, и в итоге они получили полностью читабельные чаты, доступные теперь в том же виде, в котором их видят участники беседы».
Авторы текста утверждают, что «взлом Signal может повлечь за собой последствия общемирового масштаба, поскольку Cellebrite весьма активно сотрудничает с правоохранительными органами и госструктурами многих стран мира» — в том числе России, Венесуэлы, Индонезии, Саудовской Аравии и, возможно, Беларуси (по крайней мере, так
Действительно — издание
Первый документ датируется 2013 годом, последний — маем 2019. Тогда систему обновили до Cellebrite UFED 4PC, купили кабели и адаптеры. Закупка завершилась в июне.
В 2019 году Русская служба BBC писала о том, что местные ФСБ и Следственный комитет
Получается, что Signal на моем телефоне могут взломать удаленно?
Нет. После выхода текста на него
«Код, показывающий, как база данных зашифрована на устройстве, очевидно, имеет открытый исходный код, поэтому на самом деле не очень интересно… прочитать код и выяснить, как он работает. Они могли даже просто его скопировать, — написал один из пользователей. — Гораздо более интересный вопрос заключается в том, как им удастся извлечь ключи из Android Keystore (где ключевой материал очень часто хранится в Secure Element или аналогичном), но они даже не упоминают, что это может быть довольно сложно — в статье просто игнорируется этот вопрос».
Другой пользователь высказал мнение, что это похоже на программу, которая позволяет читать резервные копии Signal без использования самого приложения. Сегодня уже существуют похожие решение — изучить их можно на
«Если я правильно понимаю (а я пью только второй кофе, поэтому, возможно, это не так), весь процесс дешифрования зависит от получения начального ключа дешифрования из Android Keystore. Они как бы замалчивают, что делают это в первую очередь. Предположительно, телефон уже был взломан, чтобы дать доступ к Keystore», — написал третий.
«У Cellebrite нет способа извлекать секреты из HSM (Hardware security module, аппаратный модуль безопасности — прим. TUT.BY) для Signal или любого другого приложения, — продолжил четвертый. — Так что Signal по-прежнему в безопасности. Разве только не на телефоне Cricket за 50 долларов без HSM».
Более подробно про это
Чтобы Cellebrite могла получить доступ к данным и провести судебную экспертизу, специалистам компании необходим полный доступ к телефону, будь то с помощью пароля, сенсорного идентификатора или распознавания лиц.
Это можно сделать двумя способами: законным путем, когда правоохранительные органы просят пользователя предоставить пароль, или с помощью технического подхода, который использует уязвимости в безопасности в системе устройства.
«Как только инструмент [UFED компании Cellebrite] получает полный доступ к данным телефона, нет никаких технических препятствий для доступа и к данным Signal… Пост Cellebrite не содержит ничего революционного, кроме технического объяснения того, как читать эти данные с полным доступом к телефону», — пояснил Этьен Майнье, представитель правозащитной организации Amnesty International
После этого он добавил, что «Signal гарантирует безопасность во время связи посредством сквозного шифрования, но безопасность данных на телефоне зависит от безопасности самой системы».
Сам же создатель Signal Мокси Марлинспайк написал в Twitter: «Они также могли просто открыть приложение, чтобы просмотреть сообщения».
Таким образом, пока ваш телефон находится у вас, а не у судебного криминалиста, вы можете не беспокоиться о приватности вашей переписки.
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На днях в Сети появилась новость, что израильская компания взломала «самый защищенный мессенджер в мире» - Signal, причем «взломщики будут продавать переписку...
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