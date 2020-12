В Сети пишут, что израильская компания научилась взламывать Signal. Это так?

Источник материала: Tut.by

На днях в Сети появилась новость, что израильская компания взломала «самый защищенный мессенджер в мире» — Signal, причем «взломщики будут продавать переписку силовикам». Звучит довольно угрожающе — но так ли это на самом деле? Рассказываем.

Signal — это приложение для сквозного обмена зашифрованными сообщениями, выпущенное в 2010 году Мокси Марлинспайком, американским предпринимателем и криптографом, который работал в Google, Facebook и WhatsApp в период с 2012 по 2016 год и внедрил код Signal в свои сервисы.

Приложение превратилось в ключевой инструмент обмена информацией для журналистов и правозащитников, которые обычно используют его для связи с источниками.

16 декабря издание cnews.ru написало , что «разработчик шпионского ПО Cellebrite сумел расшифровать сообщения и вложения, хранящиеся в мессенджере Signal. Он годами считался самым защищенным в мире, а теперь Cellebrite, сотрудничающая с правоохранительными органами многих стран намерена „на законных основаниях“ предоставлять силовикам доступ к переписке в этом мессенджере». При этом утверждается, что «обойти защиту Signal специалисты Cellebrite смогли при помощи собственного программного инструмента Physical Analyzer, предназначенного для систематизации и обработки информации, полученной со смартфона».

Компания постоянно работает над его усовершенствованием, и один из апдейтов позволил ей, по ее же утверждению, взломать Signal.

«Cellebrite опубликовала подробный отчет о процессе взлома Signal прямо на своем официальном сайте. Специалисты компании рассказали, что база данных мессенджера хранится в зашифрованном с помощью SqlScipher виде. SqlScipher — это расширение SQLite с открытым исходным кодом, которое обеспечивает прозрачное 256-битное AES-шифрование файлов базы данных. Для чтения БД хакерам был нужен специальный ключ, который, как оказалось, можно извлечь из файла с общими настройками и расшифровать его с помощью ключа под названием „AndroidSecretKey“, который сохраняется „Keystore“ — специальной функцией ОС Android, — говорится в новости. — Затем они запустили SqlCipher в базе данных с расшифрованным ключом и значениями 4096 и 1 для размера страницы и итераций kdf, что позволило им расшифровать БД и обнаружить текстовые сообщения в файле „signal.db.decrypted“ в таблице с названием „sms“. Все отправленные и полученные файлы были найдены папке „app_parts“, но они были дополнительно зашифрованы.

Специалисты Cellebrite выяснили, что для шифрования вложений Signal использует алгоритм AES в режиме CTR, после чего им осталось только провести дешифровку. Дополнительно сопоставлять найденные файлы с чатами им не пришлось — это было сделано еще на этапе анализа сообщений, и в итоге они получили полностью читабельные чаты, доступные теперь в том же виде, в котором их видят участники беседы».

Авторы текста утверждают, что «взлом Signal может повлечь за собой последствия общемирового масштаба, поскольку Cellebrite весьма активно сотрудничает с правоохранительными органами и госструктурами многих стран мира» — в том числе России, Венесуэлы, Индонезии, Саудовской Аравии и, возможно, Беларуси (по крайней мере, так утверждает издание Haaretz).

Действительно — издание dev.by нашло как минимум 17 тендерных заявок от белорусского Следственного Комитета и Комитета судебных экспертиз на покупку системы UFED, обновления лицензий, техподдержку, приобретения соединительных кабелей и так далее.

Первый документ датируется 2013 годом, последний — маем 2019. Тогда систему обновили до Cellebrite UFED 4PC, купили кабели и адаптеры. Закупка завершилась в июне.

В 2019 году Русская служба BBC писала о том, что местные ФСБ и Следственный комитет закупают у Cellebrite оборудование для взлома смартфонов, но « облегченную весрсию »: «Технология, закупленная ранее российскими силовиками, требует отправки смартфонов на взлом в штаб-квартиру Cellebrite в Израиле или одну из европейских лабораторий компании»".

Нет. После выхода текста на него обратили внимание пользователи форума Hacker News, которые пришли к выводу, что это, скорее, услуга для специалистов по цифровой криминалистике, которым нужно получить данные из уже имеющегося у них на руках телефона преступника. То есть, вначале им требуется получить девайс как вещественное доказательство, а уже потом изучить код. Речь не идет о том, чтобы удаленно читать переписки людей.

«Код, показывающий, как база данных зашифрована на устройстве, очевидно, имеет открытый исходный код, поэтому на самом деле не очень интересно… прочитать код и выяснить, как он работает. Они могли даже просто его скопировать, — написал один из пользователей. — Гораздо более интересный вопрос заключается в том, как им удастся извлечь ключи из Android Keystore (где ключевой материал очень часто хранится в Secure Element или аналогичном), но они даже не упоминают, что это может быть довольно сложно — в статье просто игнорируется этот вопрос».

Другой пользователь высказал мнение, что это похоже на программу, которая позволяет читать резервные копии Signal без использования самого приложения. Сегодня уже существуют похожие решение — изучить их можно на GitHub

«Если я правильно понимаю (а я пью только второй кофе, поэтому, возможно, это не так), весь процесс дешифрования зависит от получения начального ключа дешифрования из Android Keystore. Они как бы замалчивают, что делают это в первую очередь. Предположительно, телефон уже был взломан, чтобы дать доступ к Keystore», — написал третий.

«У Cellebrite нет способа извлекать секреты из HSM (Hardware security module, аппаратный модуль безопасности — прим. TUT.BY) для Signal или любого другого приложения, — продолжил четвертый. — Так что Signal по-прежнему в безопасности. Разве только не на телефоне Cricket за 50 долларов без HSM».

Более подробно про это рассказало издание Middle East Eye. Прежде всего, журналисты издания отмечают, что оригинальный пост Cellbrite об их разработке Physical Analyzer для доступа к данным Signal впоследствии был удален, а специалисты по технологиям поспешили отклонить претензии компании.

Чтобы Cellebrite могла получить доступ к данным и провести судебную экспертизу, специалистам компании необходим полный доступ к телефону, будь то с помощью пароля, сенсорного идентификатора или распознавания лиц.

Это можно сделать двумя способами: законным путем, когда правоохранительные органы просят пользователя предоставить пароль, или с помощью технического подхода, который использует уязвимости в безопасности в системе устройства.

«Как только инструмент [UFED компании Cellebrite] получает полный доступ к данным телефона, нет никаких технических препятствий для доступа и к данным Signal… Пост Cellebrite не содержит ничего революционного, кроме технического объяснения того, как читать эти данные с полным доступом к телефону», — пояснил Этьен Майнье, представитель правозащитной организации Amnesty International

После этого он добавил, что «Signal гарантирует безопасность во время связи посредством сквозного шифрования, но безопасность данных на телефоне зависит от безопасности самой системы».

Сам же создатель Signal Мокси Марлинспайк написал в Twitter: «Они также могли просто открыть приложение, чтобы просмотреть сообщения».

This (was!) an article about «advanced techniques» Cellebrite uses to decode a Signal message db… on an *unlocked* Android device! They could have also just opened the app to look at the messages.

The whole article read like amateur hour, which is I assume why they removed it.