Мэрию Парижа оштрафовали за то, что в ее руководстве слишком много женщин

Источник материала: Tut.by

Министерство государственной службы Франции наложило на столичную мэрию штраф в 90 тыс. евро за нарушение закона 2013 года о гендерном равенстве.



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В 2018 году руководящие должности в столичной администрации получили 11 женщин и пять мужчин. Таким образом, доля женщин составила 69%. Согласно закону, лица одного пола не должны получать более 60% назначений.

Социалистический мэр Парижа Анн Идальго назвала штраф «абсурдным, несправедливым, безответственным и опасным», и заявила, что счастлива получить его.

«Руководство мэрии вдруг оказалось чересчур феминистским», — саркастически заявила она на совещании со своими сотрудниками.

Она выразила мнение, что на руководящих постах во Франции все еще слишком мало женщин, а потому их и нужно продвигать больше, чем мужчин.

Министр госслужбы Амели де Моншален через «Твиттер» пригласила Анн Идальго встретиться и обсудить, как продвигать женщин на государственной службе.

Она также напомнила, что в прошлом году в закон о гендерном равенстве была внесена поправка: теперь он регулирует не новые назначения, а общий баланс между сотрудниками разных полов в госучреждениях.