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Какие курсы доллара и евро установили обменники 17 декабря

17.12.2020 11:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доллар в обменниках 17 декабря упал ниже отметки в 2,52 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро снизился на 0,02% — до 3,0739 рубля, доллар упал на 0,48% — до 2,5129 рубля, а российский рубль практически «стоит» на месте — 3,44 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.22.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,58 рубля (Цептер Банк, Беларусбанк), а ниже всего — 2,519 рубля (Альфа-Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке — 2,52 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БСБ Банке, Белорусском народном банке, БПС-Сбербанке и Цептер Банке — 3,12 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,079 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Франсабанке — 3,075 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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