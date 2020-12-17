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Motorola жива и готовит новый смартфон

17.12.2020 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Некогда популярный бренд Motorola сейчас определенно находится в тени, однако по-прежнему работает над новыми устройствами. Так, в сети появилась информация о Capri — новом смартфоне бренда.

Motorola Capri будет относиться к среднему ценовому сегменту. Об этом сразу говорят характеристики: чип Snapdragon 460 и 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища составит 64 ГБ.

Предположительно, смартфон появится в двух версиях: обычной и Plus, с экраном побольше. Разрешение должно составить 720×1600 точек на дюйм. Диагонали экранов пока не раскрываются.

На задней крышке расположится четыре фотосенсора: основной на 48 Мп, 8 Мп ультраширокий, а также 2-мегапиксельные макро и сенсор глубины.

Capri — внутреннее обозначение модели. Официальное название смартфона неизвестно.

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Некогда популярный бренд Motorola сейчас определенно находится в тени, однако по-прежнему работает над новыми устройствами. Так, в сети появилась информация о Capri —...
 
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