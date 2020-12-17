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Motorola жива и готовит новый смартфон
Источник материала: Onliner
Некогда популярный бренд Motorola сейчас определенно находится в тени, однако по-прежнему работает над новыми устройствами. Так, в сети
Motorola Capri будет относиться к среднему ценовому сегменту. Об этом сразу говорят характеристики: чип Snapdragon 460 и 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища составит 64 ГБ.
Предположительно, смартфон появится в двух версиях: обычной и Plus, с экраном побольше. Разрешение должно составить 720×1600 точек на дюйм. Диагонали экранов пока не раскрываются.
На задней крышке расположится четыре фотосенсора: основной на 48 Мп, 8 Мп ультраширокий, а также 2-мегапиксельные макро и сенсор глубины.
Capri — внутреннее обозначение модели. Официальное название смартфона неизвестно.
Android, экран 6.2" OLED (876x2142), Qualcomm Snapdragon 765G, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 2800 мАч, 1 SIM
Android, экран 6.7" OLED (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 765G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 1 SIM
Android, экран 6.2" OLED (876x2142), Qualcomm Snapdragon 710, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 16 Мп, аккумулятор 2510 мАч
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Некогда популярный бренд Motorola сейчас определенно находится в тени, однако по-прежнему работает над новыми устройствами. Так, в сети появилась информация о Capri —...
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