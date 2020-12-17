|
Девушки из Гродно и Постав присоединились к акции в поддержку Ольги Хижинковой
Источник материала: Хартия'97
Девушки из Гродно и Постав присоединились к акции в поддержку Ольги Хижинковой
Флешмоб охватывает все новые города Беларуси.
Девушки из Гродно (районы Вишневец и Девятовка), участвуют во флешмобе в поддержку Ольги Хижинковой, сообщает
Девушки из города Поставы также поучаствовали во флешмобе в поддержку Мисс Беларусь.
Видео опубликовал
Напомним, что Мисс Беларусь Ольга Хижинкова уже 38 дней находится за решеткой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Флешмоб охватывает все новые города Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)