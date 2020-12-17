Источник материала: Хартия'97

Девушки из Гродно и Постав присоединились к акции в поддержку Ольги Хижинковой 2 17.12.2020, 10:57

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Флешмоб охватывает все новые города Беларуси.

Девушки из Гродно (районы Вишневец и Девятовка), участвуют во флешмобе в поддержку Ольги Хижинковой, сообщает «Еврорадио» .

Девушки из города Поставы также поучаствовали во флешмобе в поддержку Мисс Беларусь.

Видео опубликовал «Белсат» .

Напомним, что Мисс Беларусь Ольга Хижинкова уже 38 дней находится за решеткой.

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