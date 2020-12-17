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У политзаключенных Пальчиса и Василевича родились дети
Источник материала: Хартия'97
У политзаключенных Пальчиса и Василевича родились дети
Узники режима стали отцами дочерей.
16 декабря у Эдуарда Пальчиса, который с конца сентября находится в СИЗО № 1 Минска на улице Володарского, родилась дочь.
Об этом сообщила в
«Каждые пять лет одно и то же: как в Беларуси выборы — мой муж в тюрьме», - нашла силы пошутить молодая мама.
Она призвала друзей и соратников поздравить открыткой с этим событием новоиспеченного папу: 220030, ул. Шевченко. Володарского, 2, СИЗО № 1, г. Минск, Беларусь, Пальчису Эдуарду Александровичу.
Блогер, который отбывал 30 суток на Окрестина, 27 октября не вышел на свободу после окончания административного ареста. Сейчас он фигурант уголовного дела о массовых беспорядках, которое ведет Следственный комитет.
В начале декабря родилась дочь и у другого политзаключенного, Александра Василевича. Он также находится в СИЗО № 1 Минска. Как рассказала его жена Надежда Зеленкова, девочку назвали Уршулей, передает
Владельца агентства Vondel/Hepta, галереи «Ў» и Mint Media (KYKY.org, The Village Belarus) задержали 28 августа. Суть обвинений Александру Василевичу не озвучена до сих пор. 25 ноября ему продлили срок содержания под стражей на месяц.
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Узники режима стали отцами дочерей.
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