ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У политзаключенных Пальчиса и Василевича родились дети

17.12.2020 11:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

У политзаключенных Пальчиса и Василевича родились дети

  • 17.12.2020, 10:31
  • 1,302
У политзаключенных Пальчиса и Василевича родились дети
Александр Василевич

Узники режима стали отцами дочерей.

16 декабря у Эдуарда Пальчиса, который с конца сентября находится в СИЗО № 1 Минска на улице Володарского, родилась дочь.

Об этом сообщила в Twitter его жена Виктория.

«Каждые пять лет одно и то же: как в Беларуси выборы — мой муж в тюрьме», - нашла силы пошутить молодая мама.

Она призвала друзей и соратников поздравить открыткой с этим событием новоиспеченного папу: 220030, ул. Шевченко. Володарского, 2, СИЗО № 1, г. Минск, Беларусь, Пальчису Эдуарду Александровичу.

Блогер, который отбывал 30 суток на Окрестина, 27 октября не вышел на свободу после окончания административного ареста. Сейчас он фигурант уголовного дела о массовых беспорядках, которое ведет Следственный комитет.

В начале декабря родилась дочь и у другого политзаключенного, Александра Василевича. Он также находится в СИЗО № 1 Минска. Как рассказала его жена Надежда Зеленкова, девочку назвали Уршулей, передает «Радыё Свабода».

Владельца агентства Vondel/Hepta, галереи «Ў» и Mint Media (KYKY.org, The Village Belarus) задержали 28 августа. Суть обвинений Александру Василевичу не озвучена до сих пор. 25 ноября ему продлили срок содержания под стражей на месяц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему нельзя заводить двигатель сразу после включения зажигания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика