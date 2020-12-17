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«Время обновить кровь». Вот кого собственники бизнесов хотят видеть в своей команде
17.12.2020 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Осенью 2020 года инициативная группа независимых консультантов провела исследование «Тренды в управлении командами» среди компаний России, Украины и Беларуси. Какие вызовы принимают собственники бизнесов? Какие изменения собираются внедрить в управлении коллективами? И что именно «драйвит» сотрудников на успешную работу? Ответы — в нашем материале.
В исследовании приняли участие 146 компаний из 29 городов. Отрасли, охваченные исследованием: производство, ИТ, услуги, медицина, торговля, автобизнес. Опрашивали владельцев либо генеральных директоров компаний (уровень первых лиц). Методологию проведения исследования, само исследование и обработку результатов осуществили 24 независимых бизнес-консультанта, которые объединились в этот проект на добровольных началах.
Вызовы для бизнеса
Опрошенные в рамках исследования собственники и генеральные директора отметили следующие главные вызовы для бизнеса в 2020 году:
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Вот как распределились голоса:
При этом собственники, которые видят возможности для роста бизнеса, отвечая на вопрос о вызовах, говорят категориями задач и сфокусированы на следующем:
Бизнесмены из второй категории, которые ставят перед бизнесом задачи по удержанию прежних позиций, указывают те же самые направления работы, но добавляют еще и задачу по поиску инвестиций на пополнение вымывающихся оборотных средств.
Остальные управленцы (25,7%), ориентированные на то, чтобы «выжить», «выйти в плюс» или другие варианты, оперируют категориями проблем, перекладывают ответственность на пандемию и последующий экономический спад. В их ответах не звучат варианты решений или даже попытки их найти, отсутствует конкретика.
В Беларуси собственники в дополнение к указанным выше отметили 3 дополнительных тренда:
Команды и бизнес
Интересно распределилась статистика ответов на вопрос о том, что собственники хотели бы изменить в бизнесе и/или команде, чтобы справиться с вызовами 2020 года:
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Больше всего участников (89, или 61%) указывают на важность изменений в команде:
Еще 54 участника опроса (37%) видят предпосылки для прорыва за счет реализации изменений в бизнесе:
Только 13 руководителей (чуть менее 9% опрошенных) указали на важность своих личностных изменений для того, чтобы противостоять вызовам текущего года:
Как работать с командой
Что интересно: за 26 лет собственной управленческой и консалтинговой деятельности я наблюдала явление, о котором дальше пойдет речь. Указывала на него. Но клиенты не были готовы воспринимать эту информацию. В ходе исследования рада была впервые услышать от владельцев и директоров компаний мнение о том, что старение собственников является серьезным сдерживающим фактором для роста бизнеса.
Пришло время «обновления управленческой крови».Под этим понимается отход от оперативного управления компанией возрастных собственников, переход их в категорию консультантов, создание новых партнерских связей, укрупнение бизнеса и консолидация с другими игроками рынка. Смелость рисковать, здоровые амбиции и профессиональный голод, отсутствие болезненного опыта, накопленного с годами, небольшое количество ограничивающих убеждений, скорость сбора информации, принятия решений и их реализации — это далеко не полный перечень достоинств более молодых управленцев и собственников бизнеса.
Основные факторы, мешающие реализовывать изменения в компании:
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При более детальном рассмотрении ответов по отраслям выявлено, что в ИТ отсутствует такой фактор, как сопротивление команды. Полагаю, что это обусловлено как молодостью самой отрасли, руководителей и сотрудников таких компаний, так и технологиями управления проектами и людьми, применяемыми в ИТ.
Интересна статистика задач, которые постоянно откладываются:
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Кого первые лица компаний считают командой:
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Если коротко суммировать вышеизложенное одной фразой, можно сказать так: команда — это единомышленники, объединенные общей целью и опирающиеся на общие ценности. Очень люблю тестировать бизнес на то, знает ли команда цели компании и как она их понимает. Только в 10% компаний команда четко знает цели бизнеса и согласна с ними. Более 30% компаний не формируют целей вообще. Еще 30% не доводят эти цели до команды, считая их коммерческой тайной. С тем, что компания тестирует ценности сотрудников, я столкнулась впервые, проводя опросы в рамках данного исследования.
Как собственники видят численный состав команды:
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Что помогает удерживать людей в компании:
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Создание атмосферы в компании в большинстве своем завязано на культуру, культивируемую собственниками и/или управленцами, а значит — больших бюджетов на развитие не требует. Типы ключевых фигур в компании, их взгляды, системы ценностей, модели поведения — это то, что считывают сотрудники. И это то, что влияет на их лояльность. Таким образом, важно понимать, какие послания лидер транслирует коллективу, делает он это намеренно (управляет процессом) или стихийно (просто автоматически сеет то, что сам проповедует).
А вот какие способы влияния на сотрудников применяют в опрошенных компаниях:
ТОП-5 драйверов для команды:
Еще 2 интересных факта, выявленных по результатам исследования:
Скачать подробный отчет о результатах исследования можно на
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Осенью 2020 года инициативная группа независимых консультантов провела исследование «Тренды в управлении командами» среди компаний России, Украины и Беларуси....
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