«Время обновить кровь». Вот кого собственники бизнесов хотят видеть в своей команде

Источник материала: ProBusiness

Осенью 2020 года инициативная группа независимых консультантов провела исследование «Тренды в управлении командами» среди компаний России, Украины и Беларуси. Какие вызовы принимают собственники бизнесов? Какие изменения собираются внедрить в управлении коллективами? И что именно «драйвит» сотрудников на успешную работу? Ответы — в нашем материале.

Надежда Адамович

Предприниматель, бизнес-тренер, экс-совладелец ритейлера BIGZZ

Принимала участие в исследовании как независимый консультант

В исследовании приняли участие 146 компаний из 29 городов. Отрасли, охваченные исследованием: производство, ИТ, услуги, медицина, торговля, автобизнес. Опрашивали владельцев либо генеральных директоров компаний (уровень первых лиц). Методологию проведения исследования, само исследование и обработку результатов осуществили 24 независимых бизнес-консультанта, которые объединились в этот проект на добровольных началах.

Вызовы для бизнеса

Опрошенные в рамках исследования собственники и генеральные директора отметили следующие главные вызовы для бизнеса в 2020 году:

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Вот как распределились голоса:

Вырастить объемы — 40% опрошенных

Удержать позиции — 34,3%

Выжить — 17%

Выйти в плюс по итогам года — 2%

Прочие варианты, в том числе закрыть бизнес, — 6,7%.

При этом собственники, которые видят возможности для роста бизнеса, отвечая на вопрос о вызовах, говорят категориями задач и сфокусированы на следующем:

Поиске новых решений для бизнеса: новые рынки, ниши, территории, каналы сбыта, стратегии продвижения, новые продукты и бизнес-модели, другие бизнесы

«Пересборке» собственной команды: снятие тревожности, сохранение и укрепление взаимосвязей в коллективе при условии работы на удаленке, рост вовлеченности сотрудников, раскрытие потенциала и придание импульса на сверхдостижения

Внутренней оптимизации процессов и издержек. Ряд собственников поделились успешными кейсами покупки CRM- и ERP-систем, что позволило, например, вырастить продажи и одновременно сократить персонал в отделах продаж. Важно, что многие из опрошенных указали на то, что цены ИT-продуктов для бизнеса в 2020 году стали более доступными.

В одной из логистических компаний РБ после внедрения CRM-системы отдел продаж сократили с 5 человек до 1,5 (второй человек совмещает ряд функций), продажи при этом выросли в 2,7 раза.

Бизнесмены из второй категории, которые ставят перед бизнесом задачи по удержанию прежних позиций, указывают те же самые направления работы, но добавляют еще и задачу по поиску инвестиций на пополнение вымывающихся оборотных средств.

Остальные управленцы (25,7%), ориентированные на то, чтобы «выжить», «выйти в плюс» или другие варианты, оперируют категориями проблем, перекладывают ответственность на пандемию и последующий экономический спад. В их ответах не звучат варианты решений или даже попытки их найти, отсутствует конкретика.

В Беларуси собственники в дополнение к указанным выше отметили 3 дополнительных тренда:

Сохранение целостности и работоспособности компании при наличии противоположных политических взглядов сотрудников и клиентов

Обеспечение физической безопасности и эмоциональной стабильности сотрудников

Релокация бизнеса и сотрудников за пределы страны.

Команды и бизнес

Интересно распределилась статистика ответов на вопрос о том, что собственники хотели бы изменить в бизнесе и/или команде, чтобы справиться с вызовами 2020 года:

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Больше всего участников (89, или 61%) указывают на важность изменений в команде:

Рост вовлеченности команды и лояльности персонала, ожидание от сотрудников партнерской позиции, самостоятельность в принятии решений, большая ответственность

Повышение компетенций сотрудников (развитие управленческих навыков, повышение профессиональных компетенций квалифицированного персонала)

Разработка и внедрение новых форм мотивации

Смена состава и/или привлечение новых кадров

Еще 54 участника опроса (37%) видят предпосылки для прорыва за счет реализации изменений в бизнесе:

Стратегия / системы управления — переход топов от оперативки к формированию стратегий реагирования на происходящее. В частности, переход от интуитивного управления к системному, отслеживание происходящего вовне и своевременная коррекция бизнеса под эти изменения, способность увидеть рынок через год, два, пять лет и уже сегодня начать движение в этом направлении, диверсификация бизнеса.

Инвестиции / финансы — пополнение оборотных средств, привлечение инвестиций или кредитов для покрытия кассовых разрывов и улучшения платежеспособности, оптимизация расходов, жесткое бюджетирование

Продажи / маркетинг — новые рынки, ниши, территории, продукты, каналы продаж, стратегии продвижения

Диджитализация / технологии — автоматизация бизнес-процессов, внедрение инновационных технологий, онлайн-продажи, онлайн-услуги.

Только 13 руководителей (чуть менее 9% опрошенных) указали на важность своих личностных изменений для того, чтобы противостоять вызовам текущего года:

Наращивание компетенций управления персоналом

Развитие собственного эмоционального интеллекта

Изменение мышления и стратегий реагирования на происходящее

Переход к системной управленческой деятельности, выход из операционки

Тренировка смелости и новаторства

Достижение жизненного баланса.

Как работать с командой

Что интересно: за 26 лет собственной управленческой и консалтинговой деятельности я наблюдала явление, о котором дальше пойдет речь. Указывала на него. Но клиенты не были готовы воспринимать эту информацию. В ходе исследования рада была впервые услышать от владельцев и директоров компаний мнение о том, что старение собственников является серьезным сдерживающим фактором для роста бизнеса.

Пришло время «обновления управленческой крови». Под этим понимается отход от оперативного управления компанией возрастных собственников, переход их в категорию консультантов, создание новых партнерских связей, укрупнение бизнеса и консолидация с другими игроками рынка. Смелость рисковать, здоровые амбиции и профессиональный голод, отсутствие болезненного опыта, накопленного с годами, небольшое количество ограничивающих убеждений, скорость сбора информации, принятия решений и их реализации — это далеко не полный перечень достоинств более молодых управленцев и собственников бизнеса.

Основные факторы, мешающие реализовывать изменения в компании:

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При более детальном рассмотрении ответов по отраслям выявлено, что в ИТ отсутствует такой фактор, как сопротивление команды. Полагаю, что это обусловлено как молодостью самой отрасли, руководителей и сотрудников таких компаний, так и технологиями управления проектами и людьми, применяемыми в ИТ.

Интересна статистика задач, которые постоянно откладываются:

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Кого первые лица компаний считают командой:

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Если коротко суммировать вышеизложенное одной фразой, можно сказать так: команда — это единомышленники, объединенные общей целью и опирающиеся на общие ценности. Очень люблю тестировать бизнес на то, знает ли команда цели компании и как она их понимает. Только в 10% компаний команда четко знает цели бизнеса и согласна с ними. Более 30% компаний не формируют целей вообще. Еще 30% не доводят эти цели до команды, считая их коммерческой тайной. С тем, что компания тестирует ценности сотрудников, я столкнулась впервые, проводя опросы в рамках данного исследования.

Как собственники видят численный состав команды:

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Что помогает удерживать людей в компании:

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Создание атмосферы в компании в большинстве своем завязано на культуру, культивируемую собственниками и/или управленцами, а значит — больших бюджетов на развитие не требует. Типы ключевых фигур в компании, их взгляды, системы ценностей, модели поведения — это то, что считывают сотрудники. И это то, что влияет на их лояльность. Таким образом, важно понимать, какие послания лидер транслирует коллективу, делает он это намеренно (управляет процессом) или стихийно (просто автоматически сеет то, что сам проповедует).

А вот какие способы влияния на сотрудников применяют в опрошенных компаниях:

Симуляция реальной деятельности. Все ситуации, которые часто встречаются и где были ошибки за последний месяц, проигрывают вновь и «перепроживают», вырабатывая другие сценарии поведения

Включение коллектива в обсуждение ключевых вопросов. При этом сотрудникам открыта вся коммерческая информация компании, включая финансовую. Проводятся ежеквартальные отчетные собрания

Ведение корпоративного журнала. В него заносят все значимые идеи и заслуги, которые конвертируются в корпоративную «валюту». Потом сотрудники решают, что на эту валюту купить: игры, кофемашину или тренажер в офис

Стратегические встречи в формате игры. Их проводят, чтобы сотрудники не боялись брать на себя ответственность

Разовые выплаты за каждую прочитанную книгу

Еженедельный индивидуальный коучинг всех сотрудников.

ТОП-5 драйверов для команды:

Результаты (34 повторения) Успех (34 повторения) Личность лидера (23 повторения) Атмосфера в коллективе (20 повторений) Новизна задач (12 повторений).



Фото: pexels.com

Еще 2 интересных факта, выявленных по результатам исследования:

57% опрошенных компаний проводили или регулярно проводят командные / стратегические сессии. 78% из них довольны результатами. Недовольными оказались те компании, которые проводили сессии собственными силами (для эффективности сессий критически важны нейтральность и отсутствие вовлеченности во внутренние процессы компании).

В ожидании возможного падения вследствие пандемии 30% опрошенных белорусских компаний провели стратегические сессии весной 2020 года для выработки антикризисных мер. Все они приросли в объемах продаж по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Скачать подробный отчет о результатах исследования можно на сайте .

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