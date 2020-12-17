Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект "О государственной службе".





«Действующий более 17 лет практически в неизменном виде закон "О государственной службе" нуждается в пересмотре с учетом как практики применения, так и в связи с необходимостью определения новых перспективных направлений развития института государственной службы в изменившихся социально-экономических условиях», - рассказала министр министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.





По ее словам, главная цель преобразований – повысить эффективность госуправления.





В частности, планируется создать условия, при которых в систему госорганов «приходили бы не случайные люди на краткосрочный период, а высокопрофессиональные, талантливые управленцы, обладающие широким кругозором и большим потенциалом, способные определять стратегические задачи и приоритеты, оценивать последствия принимаемых решений», передает БелТА.





Законопроект закрепляет целостную систему госслужбы, состоящую из государственной гражданской службы, военной службы, службы в военизированных организациях.





Это должно «способствовать устранению противоречий в правовом регулировании, а также заложит фундамент для сближения и выработки унифицированных подходов в регламентации различных видов государственной службы».





«Для обеспечения единства государственной службы предусмотрены общие для всех государственных служащих нормы, определяющие принципы государственной службы и понятия. Вводится реестр государственных гражданских должностей и совершенствуется существующая система классов государственных служащих», — сказала министр.





Реестр позволит дифференцировать гражданские должности и соответствующую им оплату труда в зависимости от уровня госоргана, полномочий гражданского служащего, уровня квалификации, стажа гражданской службы. Для этого подготовят проект указа о государственных гражданских должностях.





Также предлагается усилить дисциплину и ответственность гражданских служащих для сближения их правового статуса с военнослужащими.





Так, определяется понятие служебной дисциплины гражданских служащих и способы ее обеспечения по аналогии с требованием воинских уставов и уставов военизированных организаций, закрепляются общие требования к этическому поведению гражданских служащих по аналогии с положениями действующих дисциплинарных уставов, распространяющие свое действие на служебное поведение и на поведение в быту.





«Для этих целей в качестве приложения к закону разработаны общие требования служебной этики государственных гражданских служащих. Несоблюдение требований служебной этики повлечет применение к гражданскому служащему мер дисциплинарного воздействия», — отметила Костевич.





Такие меры, по ее мнению, будут способствовать повышению доверия населения к госорганам, формированию культуры взаимоотношений на госслужбе, а также предупреждению нарушения норм антикоррупционного законодательства и повышению имиджа госслужбы в целом.





Еще в августе российский политолог Андрей Суздальцев заявил, что «Лукашенко начал все больше опираться на силовиков, чтобы противостоять угрозе своего свержения».





«В результате, уже главы МВД, КГБ и Минобороны стали из марионеток Лукашенко превращаться в самостоятельных политиков, так как президент вынужден согласовывать с ними свои действия. Этот процесс еще не завершен, но он завершится, и тогда в Беларуси сформируется полноценная хунта», — считает Суздальцев.





А вот руководитель белорусского аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико уверен, что Беларусь стоит на пороге радикальных перемен. «Беларусь уже подошла к тому, чтобы радикально меняться», — подчеркнул он.





Как заявил аналитик, происходящее сейчас в Беларуси — это «агония номенклатуры» и тех, кто «оседлал» белорусский бюджет, сделав, по его словам, из Беларуси страну крайне низкого жизненного уровня.