"У меня слишком много денег". Экс-жена основателя Amazon пожертвовала более $4 млрд













Бывшая жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт за последние четыре месяца пожертвовала на благотворительность $4,2 млрд. Об этом она сообщила 16 декабря в своем блоге.





В прошлом году Скотт присоединилась к кампании "Клятва дарения", участники которой обязуются отдавать не менее половины своего капитала на благотворительность. Тогда она заявила, что у нее "слишком много денег", а потому она готова ими поделиться.





В этом году средства, которые жертвует Скотт, пойдут пострадавшим от пандемии COVID-19. Женщина отметила, что пандемия сильнее всего ударила по женщинам, представителям расовых меньшинств и бедным людям, в то время как состояние миллиардеров только увеличилось.





Поэтому экс-жена Безоса за последние четыре месяца отдала $4,2 млрд 384 организациям по всем США. Часть этих денег пойдет в продовольственные банки, фонды чрезвычайной помощи и службы поддержки для наиболее уязвимых категорий населения. Еще часть – на списание долгов, обучение трудоустройству, кредитные и финансовые услуги для малообеспеченных сообществ.





О намерении развестись Безосы заявили в январе 2019 года. На тот момент основатель Amazon уже был самым состоятельным человеком в мире.





После развода Скотт получила компенсацию в размере $35,7 млрд, она владеет 4% акций Amazon. Благодаря росту акций компании в этом году она стала самой богатой женщиной в мире с состоянием в $66,8 млрд.



