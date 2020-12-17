Глава ФХБ Басков покинул совет директоров БСБ Банка









Баскова сменил Александр Галов. В настоящее время он входит в набсовет Франсабанка.





В СД БСБ Банка также входят заместитель директора компании «Семь Холмов Бел» Сергей Каганович и банкир с многолетним стажем Анатолий Устинчик.





В 2020 году Каганович и Басков стали владельцами аккумуляторного завода под Брестом





Напомним, что Басков попал в скандал из-за участия в событиях, приведших к гибели Романа Бондаренко. Его опознали по фото.