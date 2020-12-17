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Кеннет Яловиц: Джули Фишер может руководить белорусским посольством из Вильнюса

17.12.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кеннет Яловиц - об утверждении Джули Фишер новым послом США в Беларуси

Экс-дипломат считает, что новый посол США в Беларуси может начать работать из Литвы, так как Вашингтон не признает Лукашенко легитимным президентом
 
 
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Кеннет Яловиц - об утверждении Джули Фишер новым послом США в Беларуси
 
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