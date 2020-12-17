Неофициально: В сети появился список имен и предприятий из 3-го пакета санкций ЕС против Беларуси

Подтверждения достоверности этого списка придется ждать до опубликования его в официальном журнале ЕС.





В неофициальном списке фигурируют





Компании:





ОАО «140 ремонтный завод» — государственное предприятие военно-промышленного комплекса, которое специализируется на ремонте и модернизации бронетанковой техники.





ОАО «Агат — электромеханический завод» — специализируется на производстве специальной техники для нужд Минобороны. Ответственные за создание заградительного комплекса «Рубеж».





ГУ «Главное хозяйственное управление» — Самый крупный оператор на рынке нежилой недвижимости в Беларуси.





Dana Holdings — один из главных финансовых помощников режима. Холдинг держит тесные отношения с Лукашенко.





ООО «Синезис» — Ответственные за деанон мирных протестующих и передачу этих данных режиму. Компания-разработчик софта по распознаванию лиц.





Управление делами президента Республики Беларусь под руководством Виктора Шеймана.





ОАО «МЗКТ» — являются частью госуправления военпромом. Увольняли сотрудников за их политические взгляды.





ЗАО «Белтехэкспорт» — частное предприятие, которое занимается экспортом оружия и военной техники.





Персоналии:





Анатолий Сивак — вице-премьер





Иван Эйсмонт— глава БТ





Владимир Караник— бывший Министр здравоохранения, ныне — председатель Гродненского облисполкома





Наталья Кочанова — председатель Совета Республики





Андрей Швед — генеральный прокурор Республики Беларусь





Игорь Луцкий — Министр информации





Виталий Стасюкевич — Заместитель начальника милиции общественной безопасности, Гродно





Игорь Калинник — начальник Советского РУВД г. Минска. Советское РУВД является одним из "ударников" в сфере ужасного отношения к задержанным





Виктория Шабуня — судья Центрального районного суда г. Минска





Александр Петраш — судья Центрального районного суда г. Минска





Вадим Пригара — глава Молодечненского РОВД





Артем Дунько — старший инспектор ДФР КГК





Игорь Бурмистров — первый заместитель командующего внутренними войсками





Павел Легкий — замминистра информации





Дмитрий Шумилин — замначальника отдела по массовым меропри иям ГУВД Мингорисполкома





Андрей Лагунович — судья Советского районного Суда г. Гомель





Николай Воробей — бизнесмен.





Александр Шакутин — бизнесмен.





Елена Некрасова — Судья. Выносит «политические» приговоры с 2007 года.





Юлия Густыр— Судья. Выносит «политические» приговоры.





Марина Федорова — Судья. Выносит «политические» приговоры.





Наталья Дедкова — Судья. Выносит «политические» приговоры.





Елена Живица — Судья. Выносит «политические» приговоры.





Елена Литвина — Судья. Выносит «политические» приговоры.





Пока непонятно, почему из многочисленного числа фамилий, например, судей, выносивших политически мотивированные решения, выбраны именно эти. Будем ждать официального подтверждения и пояснений.