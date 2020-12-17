Невзоров: Что скажут судмедэксперты при осмотре найденного на обочине истории тела России

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«Думские вурдалаки очень боятся хоть белорусского, хоть украинского варианта», – объяснил публицист решения российских депутатов.

– Если в каком-то далеком или недалеком будущем мы представим себе сцену, как судмедэксперты осматривают найденное на обочине истории тело России, то очень легко будет представить себе, какое будет сделано заключение судмедэкспертами, а – сказал Александр Невзоров в эфире Эха Москвы . – Они наверняка напишут, что летальный исход бы вызван огромной пробкой, забитой глубоко в задницу этого замечательно тела.

Просто пациент до такой степени боялся умереть от поноса, что несколько переборщил с этой затычкой. Мы видим, что страх революции настолько силен, что, думая, что ее можно остановить этими затычками и запретами, по количеству запретов Россия практически сравнялась на сегодняшний день, например, с Ираном.

Причем вот по поводу затычек, я не придумывал ничего сам. Это в 36-м году испанские партизаны очень любили закачивать цемент через прямую кишку своим противникам, после чего их отпускали. Но они это делали в отношении врагов. Россия этим бредом, который она встраивает, она это делает в отношения себя самой.

И вот эту думские вурдалаки продолжают шнырять в поисках того, что еще можно было запретить и какой-нибудь еще свободе можно было бы перегрызть горло.

Притом, что они боятся очень хоть белорусского, хоть украинского варианта.

Невзоров теперь так прощается: «Жыве Беларусь!»