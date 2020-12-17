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Житель Пуховичского района скончался после употребления стеклоочистителя
Источник материала: Навiны
В реанимации Марьиногорской больницы умер 51-летний житель деревни Заречаны, употребивший стеклоочиститель.
По сообщению пресс-службы СК, мужчина злоупотреблял спиртным и выпил данную жидкость по месту жительства.
Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой осуществляется ГКСЭ.
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В реанимации Марьиногорской больницы умер 51-летний житель деревни Заречаны, употребивший стеклоочиститель.
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