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Житель Пуховичского района скончался после употребления стеклоочистителя

17.12.2020 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В реанимации Марьиногорской больницы умер 51-летний житель деревни Заречаны, употребивший стеклоочиститель.

Житель Пуховичского района скончался после употребления стеклоочистителя

По сообщению пресс-службы СК, мужчина злоупотреблял спиртным и выпил данную жидкость по месту жительства.

Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой осуществляется ГКСЭ.

 
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В реанимации Марьиногорской больницы умер 51-летний житель деревни Заречаны, употребивший стеклоочиститель.
 
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