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Басков покинул совет директоров БСБ Банка
Источник материала: UDF
Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Баскова сменил Александр Галов. В настоящее время он входит в набсовет Франсабанка. Последние 15 лет Галов проработал в Нацбанке на руководящих должностях.
В последнее время Дмитрий Басков был фигурантом ряда скандалов. В частности, его опознали среди участников потасовки на «Площади перемен», после которой получил серьезные травмы и умер Роман Бондаренко.
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В последнее время Дмитрий Басков был фигурантом ряда скандалов.
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