Источник материала: UDF



Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Басков покинул совет директоров БСБ Банка В последнее время Дмитрий Басков был фигурантом ряда скандалов.

Баскова сменил. В настоящее время он входит в набсовет Франсабанка. Последние 15 лет Галов проработал в Нацбанке на руководящих должностях.В последнее времябыл фигурантом ряда скандалов. В частности, его опознали среди участников потасовки на «Площади перемен», после которой получил серьезные травмы и умер