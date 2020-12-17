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Twitch запретит использовать слова «симп», «девственник» и «инцел» как оскорбления

17.12.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Twitch объявил об изменении политики в отношении преследований и разжигания ненависти. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на The Verge. По новым правилам, на платформе с 22 января нельзя будет использовать популярные на Twitch слова «девственник» (virgin), «симп» (simp) и «инцел» (incel) для оскорблений.


Фото: Caspar Camille Rubin / Unsplash

«Инцел» используется для обозначения людей, которые не могут найти сексуального партнера, несмотря на попытки сделать это. Слово появилось от слияния involuntary celibate (невольное целомудрие — англ.).

«Симп» обычно употребляется для высмеивания мужчин, которые пытаются понравиться девушке и надеются на взаимность. MEL приводит такой пример: «Мужчина, который утешает своих подруг, когда у них проблемы в отношениях».

Употребление этих терминов запрещено, «когда они используются для негативного отношения к сексуальным практикам человека», рассказала операционный директор Twitch Сара Клеменс. The Verge предполагает, что использование «в дружеской манере» не запрещено.

Расширение списка запрещенных слов — часть политики Twitch по ужесточению модерации. В июне платформу обвинили в недостаточной модерации из-за заявлений о сексуальных домогательствах со стороны стримеров и жалоб на разжигающий ненависть контент. Вскоре после этого Twitch пожизненно заблокировал некоторых пользователей.

 
 
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Платформа объявила об изменении политики в отношении преследований и разжигания ненависти.
 
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