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Twitch запретит использовать слова «симп», «девственник» и «инцел» как оскорбления
Источник материала: Tut.by
Twitch объявил об изменении политики в отношении преследований и разжигания ненависти. Об этом сообщает
«Инцел» используется для обозначения людей, которые не могут найти сексуального партнера, несмотря на попытки сделать это. Слово появилось от слияния involuntary celibate (невольное целомудрие — англ.).
«Симп» обычно употребляется для высмеивания мужчин, которые пытаются понравиться девушке и надеются на взаимность. MEL приводит такой
Употребление этих терминов запрещено, «когда они используются для негативного отношения к сексуальным практикам человека», рассказала операционный директор Twitch Сара Клеменс. The Verge предполагает, что использование «в дружеской манере» не запрещено.
Расширение списка запрещенных слов — часть политики Twitch по ужесточению модерации. В июне платформу обвинили в недостаточной модерации из-за заявлений о сексуальных домогательствах со стороны стримеров и жалоб на разжигающий ненависть контент. Вскоре после этого Twitch пожизненно
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Платформа объявила об изменении политики в отношении преследований и разжигания ненависти.
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