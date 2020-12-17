Twitch запретит использовать слова «симп», «девственник» и «инцел» как оскорбления

Источник материала: Tut.by

Twitch объявил об изменении политики в отношении преследований и разжигания ненависти. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на The Verge . По новым правилам, на платформе с 22 января нельзя будет использовать популярные на Twitch слова «девственник» (virgin), «симп» (simp) и «инцел» (incel) для оскорблений.



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«Инцел» используется для обозначения людей, которые не могут найти сексуального партнера, несмотря на попытки сделать это. Слово появилось от слияния involuntary celibate (невольное целомудрие — англ.).

«Симп» обычно употребляется для высмеивания мужчин, которые пытаются понравиться девушке и надеются на взаимность. MEL приводит такой пример : «Мужчина, который утешает своих подруг, когда у них проблемы в отношениях».

Употребление этих терминов запрещено, «когда они используются для негативного отношения к сексуальным практикам человека», рассказала операционный директор Twitch Сара Клеменс. The Verge предполагает, что использование «в дружеской манере» не запрещено.

Расширение списка запрещенных слов — часть политики Twitch по ужесточению модерации. В июне платформу обвинили в недостаточной модерации из-за заявлений о сексуальных домогательствах со стороны стримеров и жалоб на разжигающий ненависть контент. Вскоре после этого Twitch пожизненно заблокировал некоторых пользователей.