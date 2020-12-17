«Шахтер» подписал вратаря, игравшего во Франции. На очереди защитник БАТЭ?

Источник материала: Tut.by

Чемпион Беларуси по футболу 2020 года солигорский «Шахтер» активно работает над составом на новый сезон. 17 декабря голкипер Сергей Черник подписал контракт с «горняками», который действует до конца 2022 года.



Фото: «Шахтер»

Черник является воспитанником ДЮСШ Лунно, затем тренировался в СДЮШОР-6 Гродно.

Первым профессиональным клубом в карьере голкипера стал гродненский «Неман». В 2014 году вратарь перешел в БАТЭ, с которым трижды становился чемпионом Беларуси (2014, 2015, 2016), выигрывал Кубок (2015) и Суперкубок страны (2014, 2015, 2016).

После БАТЭ играл за французский «Нанси» (53 матча в Лиге 1, Лиге 2, Кубке Франции и Кубке Лиги).

В 2019 году вернулся из Франции в БАТЭ. В начале 2020 года подписал контракт с казахстанским «Иртышом», но провел там только две встречи.

После вернулся в Беларусь и сыграл в минувшем сезоне в «Городее», в которой в 5 матчах пропустил 5 мячей и 3 раза сыграл «на ноль».

В 2013 и 2015 годах признавался лучшим вратарем чемпионата Беларуси.

Имеет на своем счету рекордную для высшей лиги «сухую серию»: в сезонах 2014−2015 оставлял ворота в неприкосновенности на протяжении 1073 минут.

За сборную Беларуси провел 19 матчей.

Напомним, что вратарь «горняков» Александр Гутор был признан лучшим голкипером прошедшего чемпионата.

Добавим, что в начале декабря клуб покинули несколько игроков. Ушли Дарко Бодул, Джуниор Кабананга, Диего Сантос и Артем Соловей.

«Шахтер» в ближайшее время может объявить о новом громком контракте. По информации журналиста Влада Татура , совсем скоро о переходе в стан чемпиона объявит Егор Филипенко, защищавший цвета БАТЭ.

Также ходят слухи о том, что и Игорь Стасевич может перейти в «Шахтер», но у него в приоритете сохранить место в БАТЭ.