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Студентам в Могилеве предложат временную работу на электронной мини-ярмарке вакансий

17.12.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 22 декабря проведут электронную мини-ярмарку вакансий для учащихся и студентов, сообщает газета «Веснік Магілёва». Им предложат временную работу.


Ярмарка будет организована на сайте e-vacancy.by с 11.00 до 12.00. Тут можно будет поговорить онлайн с нанимателем, передать свое резюме и задать вопросы — например, об условиях труда или размере заработной платы, договориться о собеседовании.

В мероприятии планируют принять участие «МогилевАттракционы», «РольфТрэйд» и другие.

Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Их автоматически перенесут в базу данных на портале службы занятости.

 
Теги: Могилев
 
 
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Список вакансий будет доступен и после окончания ярмарки.
 
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