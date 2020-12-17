|
Студентам в Могилеве предложат временную работу на электронной мини-ярмарке вакансий
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 22 декабря проведут электронную мини-ярмарку вакансий для учащихся и студентов,
Ярмарка будет организована на сайте e-vacancy.by с 11.00 до 12.00. Тут можно будет поговорить онлайн с нанимателем, передать свое резюме и задать вопросы — например, об условиях труда или размере заработной платы, договориться о собеседовании.
В мероприятии планируют принять участие «МогилевАттракционы», «РольфТрэйд» и другие.
Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Их автоматически перенесут в базу данных на портале службы занятости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Список вакансий будет доступен и после окончания ярмарки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)