Продолжение истории о коктейлях Молотова в Гомеле: «Администратор хотел снять сенсационное видео для рейтинга» (видео)

Источник материала: Onliner

11 августа в Гомеле задержали 16-летнего Никиту Золотарева. Его подозревали в причастности к инциденту с бросанием в милицию коктейля Молотова. Отец в это не верил, предполагал, что в милиции сына могли бить. Мы рассказывали эту историю, в ней было много белых пятен и мало веры словам. Сегодня СК опубликовал некоторые детали произошедшего — как это видит следствие. В частности, показал видео с улицы. Кроме того, каким-то образом удалось записать беседу, в которой, возможно, участвует Золотарев.

СК информирует, что уголовное дело расследовалось в отношении трех жителей Гомельской области. По версии следствия, 28-летний житель Гомельского района, «имея умысел на организацию массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами и поджогами, спланировал провокацию». Изготовив два коктейля Молотова, привез их в Гомель и спрятал в одном из дворов в центре. Вечером 10 августа подыскал исполнителей — 25-летнего жителя Добруша и нетрезвого 16-летнего гомельчанина. Передал им бутылки, чтобы они подожгли стену какого-нибудь дома. Позже, по данным СК, стал убеждать поджечь автобус или автозак.

Эта часть беседы оказалась записана. СК объясняет так: провокатор писал разговор на мобильник.

По данным следствия, примерно в 23:25 на проспекте Ленина молодые люди увидели милицейский автомобиль. Когда к ним направились несколько милиционеров, стали убегать. При этом, сообщает СК, житель Добруша бросил в сторону сотрудников коктейль Молотова. Стеклянная бутылка упала возле правоохранителей и разбилась.

Организатор провокации был задержан. У него нашли мобильник с аудиозаписями.

16-летний подозреваемый убежал со второй бутылкой, проехал с ней на такси и выбросил. Получается, Золотарев свой снаряд в милицию не бросал.

Житель Добруша также скрылся. Обоих задержали позднее. Последний потом рассказал, что автором идеи был администратор сообщества в соцсети, он намеревался снять сенсационное видео для повышения рейтинга.

В СК отмечают, что сначала фигуранты давали противоречивые показания, отрицали вину и перекладывали ее друг на друга; после предоставления следователем добытых сведений частично изменили показания.

В Следственном комитете отметили, что житель Добруша пять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и более десяти раз — к административной, в том числе за повреждение чужого автомобиля. Уроженец Гомельского района, работающий водителем, судим за кражу и более 40 раз привлекался к административной ответственности, в основном за нарушение ПДД и безбилетный проезд.

16-летний фигурант состоит на учете ИДН, привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка и кражи из магазинов. Учился в спецшколе закрытого типа, затем — дома: «Находился в плохой компании, в которой стремился выделиться и доминировать».

В СК уточнили Onliner, что все трое остаются под стражей.

Следствие завершено, теперь надо дождаться суда.