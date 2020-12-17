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Апатию назвали предвестником деменции

17.12.2020 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Специалисты Кембриджского университета провели исследование и выдвинули предположение, что апатия может быть самым ранним признаком деменции. Подробности сообщает ресурс ScienceAlert.

Ученые исследовали показатели шестисот человек в течение двух лет. По их наблюдениям, у генетически предрасположенных к деменции людей апатия возникает рано и постепенно она укрепляется. При этом в остальном люди остаются здоровы. Однако проблемам с когнитивными функциями предшествует именно апатия.

Всего деменцией страдают около 50 миллионов человек. Выделяют следующие факторы риска развития: возраст, плохое здоровье, нехватка физической активности.

При этом специалисты ищут способы более ранней диагностики деменции для понимания, что именно запускает развитие недуга и как это происходит. Также раннее обнаружение поможет своевременно принять меры по обеспечению ухода и замедления развития болезни.

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Специалисты Кембриджского университета провели исследование и выдвинули предположение, что апатия может быть самым ранним признаком деменции. Подробности...
 
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