Апатию назвали предвестником деменции

Источник материала: Onliner

Специалисты Кембриджского университета провели исследование и выдвинули предположение, что апатия может быть самым ранним признаком деменции. Подробности сообщает ресурс ScienceAlert.

Ученые исследовали показатели шестисот человек в течение двух лет. По их наблюдениям, у генетически предрасположенных к деменции людей апатия возникает рано и постепенно она укрепляется. При этом в остальном люди остаются здоровы. Однако проблемам с когнитивными функциями предшествует именно апатия.

Всего деменцией страдают около 50 миллионов человек. Выделяют следующие факторы риска развития: возраст, плохое здоровье, нехватка физической активности.

При этом специалисты ищут способы более ранней диагностики деменции для понимания, что именно запускает развитие недуга и как это происходит. Также раннее обнаружение поможет своевременно принять меры по обеспечению ухода и замедления развития болезни.