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Под Воложином Renault врезался в дерево и опрокинулся: водитель пьяный, пассажир погиб

17.12.2020 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГАИ Минской области, 16 декабря около 20:40 на 17-м км автодороги Воложин — Вишнево — Клим произошла авария, в результате которой погиб человек. Автомобиль Renault Megane Scenic вылетел за пределы проезжей части, врезался в дерево и опрокинулся.

Автомобилем управлял 34-летний водитель, по предварительной информации, он неправильно выбрал скорость движения на закруглении трассы, в результате чего не справился с управлением.

— Сидевший впереди 24-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия, — рассказали в Госавтоинспекции. — Водитель госпитализирован, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.

Под Воложином Renault врезался в дерево и опрокинулся: водитель пьяный, пассажир погиб

 
 
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Как сообщили в ГАИ Минской области, 16 декабря около 20:40 на 17-м км автодороги Воложин — Вишнево — Клим произошла авария, в результате которой погиб человек....
 
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