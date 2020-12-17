Под Воложином Renault врезался в дерево и опрокинулся: водитель пьяный, пассажир погиб

Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГАИ Минской области, 16 декабря около 20:40 на 17-м км автодороги Воложин — Вишнево — Клим произошла авария, в результате которой погиб человек. Автомобиль Renault Megane Scenic вылетел за пределы проезжей части, врезался в дерево и опрокинулся.

Автомобилем управлял 34-летний водитель, по предварительной информации, он неправильно выбрал скорость движения на закруглении трассы, в результате чего не справился с управлением.

— Сидевший впереди 24-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия, — рассказали в Госавтоинспекции. — Водитель госпитализирован, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.



