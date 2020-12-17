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Forbes оценил, насколько богаче стали миллиардеры в 2020 году

17.12.2020 12:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Миллиардеры мира за 2020 год в совокупности разбогатели на $1,9 трлн. Такие оценки в среду представлены в материале журнала Forbes.

Как отмечает издание, на 11 декабря 2020 года общее состояние миллиардеров составляет $11,4 трлн. Эта сумма превышает прошлогодние подсчеты ($9,5 трлн) на 20%.

Согласно подсчетам издания, первое место по величине совокупного прироста заняли миллиардеры из Китая. За 2020 год их общее состояние увеличилось на $750 млрд и достигло $2 трлн.

На второй строчке расположились богатейшие люди США. Их состояние в 2020 году выросло на $650 млн. Таким образом, размер их капитала составляет $2 трлн. Уходящий год оказался наиболее благоприятным для Илона Маска, главы компаний Tesla и SpaceX, который за год заработал $110 млрд. Теперь состояние предпринимателя составляет $137 млрд. Он занимает третью строчку в рейтинге Forbes.

Французские миллиардеры оказались на третьей строчке по величине совокупного прироста. Их капитал за год вырос на $95 млрд и в настоящее время равен $500 млрд. Больше всего за 2020 год заработали генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно (он стал богаче на $35 млрд, общее состояние - около $148 млрд) и наследница французской компании L'Oreal Франсуаза Беттанкур-Мейерс (она заработала $14 млрд, размер состояния составляет $74 млрд).

 
 
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Миллиардеры мира за 2020 год в совокупности разбогатели на $1,9 трлн. Такие оценки в среду представлены в материале журнала Forbes.
 
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