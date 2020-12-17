Вот это поворот! Принцесса Евгения сбежала из старого дома Меган Маркл

Источник материала: Sputnik Беларусь

Беременная внучка Елизаветы II принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк покинули новое "семейное гнездышко", которое им любезно предоставили мятежные родственники - принц Гарри и Меган Маркл.

Новость о переезде принцессы Евгении и ее мужа в новый дом появилась еще осенью. Тогда будущие родители решили пожить в особняке Фрагмор-хаус, который когда-то принадлежал Меган Маркл и принцу Гарри. Из-за отречения герцогов и переезда в Калифорнию дом остался без хозяев, из-за чего Сассексы предложили родственникам занять его. Но не прошло и шести недель после переезда, как особняк снова опустел.

Неожиданный поворот шокировал общественность: поклонники начали гадать, что не так с домом Меган Маркл и почему принцесса Евгения решила собрать вещи и сбежать из Фрагмора?

Как сообщают британские таблоиды, ответ оказался на поверхности: на переезде пары настояла сама королева. Для Елизаветы II весть о новых жильцах Фрагмора стала настоящей неожиданностью.

"Старшие члены монаршей семьи были в шоке от того, что Меган и Гарри позволили Евгении и Джеку переехать. Понятно, что королеве сообщили об этом в последний момент. И она точно не стала давать свое согласие на такую сделку", - отметил приближенный источник.

Судя по данным издания The Sun, есть вероятность, что Евгения и Джек, которые впервые станут родителями в 2021 году, смогут вернуться в особняк после Рождества, но лишь после согласования с королевской бабушкой.

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