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Скоро каникулы: в ГАИ рассказали, как будут контролировать детей на дорогах

17.12.2020 12:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Скоро каникулы: в ГАИ рассказали, как будут контролировать детей на дорогах

С середины декабря и до 10 января Госавтоинспекция на территории Минской области проводит профилактическую акцию "Безопасные каникулы", к которой привлечены и другие службы милиции общественной безопасности. 

© Sputnik Роман Шантар
Машины ГАИ впервые оснастят камерами контроля скорости

Всего с начала уходящего года на областных дорогах произошло 87 ДТП с участием детей, в которых 7 несовершеннолетних погибли и 93 были травмированы, рассказала радио Sputnik представитель областной ГАИ, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде Ирина Сапунова.

Чаще всего причинами таких аварий становится недисциплинированное и невнимательное поведение самих детей вблизи дорог, в связи с чем накануне зимних каникул сотрудники милиции проведут встречи со школьниками, в ходе которых напомнят основные риски и угрозы дорожной безопасности. 

"Особое внимание уделено правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, недопустимости использования при этом мобильных телефонов, других электронных устройств, а также выбора детьми безопасных мест для активных игр", ― рассказала Сапунова.

В ГАИ намерены совместно с учителями школ контролировать, носят ли школьники световозвращающие элементы, особенно в темное время суток. Также в Госавтоинспекции обратят внимание на соблюдение водителями правил перевозки детей.

Родителям советуют не оставлять детей без присмотра, перевозить их в авто только пристегнутыми, а младших — обязательно в детских креслах.

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Вторая четверть в школах закончится 24 декабря, с 25 декабря и до 10 января детей ждут зимние каникулы, в этот период ГАИ предпримет ряд мер, чтобы минимизировать число...
 
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