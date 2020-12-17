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Большая пресс-конференция Путина в новом формате – трансляция
17.12.2020 12:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В этом году формат конференции изменился – из-за пандемии. Глава государства находится в резиденции Ново-Огарево и общение проходит дистанционно. Журналисты задают вопросы по видеосвязи как из Москвы, так и из федеральных округов.
© Sputnik / Алексей Никольский
Элементы традиционной "прямой линии" постарались максимально сохранить. Вопросы Путину можно было отправлять посредством специально созданного мобильного приложения.
Впервые большая пресс-конференция с участием Путина прошла в 2001-м, затем такое мероприятие перешло в статус ежегодного. Рекорд по продолжительности был установлен в 2008 году – это 4 часа и 40 минут. Глава государства ответил на 107 вопросов, большинство из них касались внутрироссийской тематики.
В этом году, согласно опросам ВЦИОМ, пресс-конференция Путина вызвала интерес у более чем 70% россиян.
Самые важные заявления Владимира Путина в ходе Большой пресс-конференции одной строкой:
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Президент России Владимир Путин проводит в четверг ежегодную большую пресс-конференцию. Смотрите на видео прямую трансляцию мероприятия.
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