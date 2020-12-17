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Канделаки назвала Олексина «продюсером сериала о миллиардных заработках на контрабандном табаке»

17.12.2020 12:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: delfi.lv

Генпродюсер российского федерального телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки (по данным "Медузы", своим назначением она обязана лично Путину), обвинила Лукашенко и бизнесмена Олексина в организации "табачной мафии".

- Как только я поделилась информацией о контрабанде табака из Беларуси, я получила массу комментариев, подтверждающих катастрофический масштаб проблемы.

Уже по своим собственным каналам я получила конкретные данные о бенефициарах этой истории и помимо Александра Лукашенко, сидящего на вершине пирамиды контрафакта, — мне передали информацию о конкретных исполнителях этой истории.

Знакомьтесь: Алексей Олексин — друг президента Беларуси и своего рода креативный продюсер сериала о миллиардных заработках на контрабандном табаке. Через компанию «ЭНЕРГО-ОИЛ» господин Олексин создал целую сеть по распространению табачных изделий. Причём она охватывает и внешний, и внутренний рынки.

Для контроля за производством сигарет «ЭНЕРГО-ОИЛ» стала единственным оператором продаж гродненской табачной фабрики «Неман». Инвестировав в нее 40 млн евро, компания Олесина оборудовала две производственные линии и построила новую фабрику в Минске. Вдумайтесь: многомиллионные инвестиции в табачное производство, когда во всем мире сокращается потребление сигарет и фабрики поголовно закрываются. Надо ли говорить, что никакие иные юрлица не могут покупать табачную продукцию напрямую с этих предприятий?

Именно Олексин с разрешения властей создал сеть киосков «Табакерка». Всё перечисленное — государственное задание, поставленное лично Лукашенко на основании документов под грифом «для служебного пользования». Олексин близок к другим белорусским олигархам, вместе их называют «кошельками» президента.

Управделами президента Беларуси, магазины Duty free, крупные оптовые компании — вот акторы табачной контрабанды. Гродненская табачная фабрика, которая, по официальным данным, поставляет 72% всей продукции в Беларуси, производит… в два раза больше сигарет, чем могли бы потребить жители республики. Полная монополия оптового рынка создает прекрасные условия для нелегальной деятельности. Контрабанда полностью контролируется местными силовиками — без их пособничества такая деятельность невозможна в принципе, особенно учитывая проникновение государства во все сферы экономики.

Россия, страны Прибалтики — рынки сбыта, приносящие государственным контрабандистам сумасшедшую прибыль. И здесь я повторю свой тезис: российским правоохранительным органам под силу перекрыть эти каналы. Да, надо наступить на руки белорусской табачной мафии. И для этого в первую очередь нужны законы, которые дадут и таможенникам, и правоохранителям больше полномочий.

Деньги от акцизов на табачные изделия — серьёзная строка поступлений в бюджете страны. России — не Беларуси! Мы совершенно точно не полигон для испытаний. А участники серых схем не являются неприкосновенными людьми. Давайте уже закончим эту историю.

Тина Канделаки

 
Теги: Минск
 
 
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Генпродюсер российского федерального телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки (по данным "Медузы", своим назначением она обязана лично Путину), обвинила Лукашенко и...
 
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